Sonia, en 'First Dates': "Busco a un hombre que esté a la altura de mi vibrador"

Sonia acudió este martes a First Dates con una idea muy clara: Volver a enamorarse. Pero el hombre que aceptara el reto tenía un gran obstáculo que superar: "Ser mejor que mi Víctor Manuel".

Sorprendida, Elsa Anka le preguntó si se refería al cantante, marido de Ana Belén: "No, es mi vibrador, le quiero, le tengo desde hace tres años, desde que me separé", aclaró la comensal.

También le contó a la presentadora que "amo TikTok porque me sacó de la tristeza y me devolvió la ilusión". Además, trabaja de cajera en un supermercado, limpia casa y envía croquetas a domicilio: "Ellas me salvaron, las tengo mucho respeto", afirmó.

Su cita fue Carlos, que también visitó el local de Cuatro sabiendo perfectamente lo que buscaba: "Quiero a una persona activa sexualmente y que esté dándolo todo en todo momento y a la que no le tengas que decir ponte así o haz esto", explicó.

Sonia y Carlos, en 'First Dates'. MEDIASET

En la mesa, el leonés le explicó a su cita que, además de camarero, era profesor de cocina macrobiótica y que había escrito un libro sobre el tema. Ella reconoció que no sabía de lo que le hablaba: "Voy a quedar de paletilla, pero es lo que hay".

A continuación, comenzaron a hablar de sexo, donde Sonia señaló que era algo fundamental en una pareja, afirmando que no había encontrado a ningún hombre que le siguiera el ritmo y la satisficiera tanto como lo hacía su vibrador 'Víctor Manuel'.

Al escucharla, Carlos se quedó muy sorprendido de que la comensal tuviera un consolador: "Entonces: ¿Qué ha venido a buscar a First Dates?", se preguntó el leonés.

Al final, ninguno de los dos quiso volver a tener una segunda cita: "Es que es una mujer hiperactiva y no me ha dejado ni hablar", se quejó el camarero, y coincidieron que no irían más allá de una amistad.