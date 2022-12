Tu horóscopo diario: miércoles 21 de diciembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 21 de diciembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Día de gran actividad, muy centrado en el trabajo y los asuntos materiales. La influencia de la Luna te favorece y por ello vas a estar muy intuitivo y tomando decisiones correctas no solo con la cabeza sino también con la ayuda de tu sexto sentido. Es un buen día para tomar iniciativas o decisiones relacionadas con el dinero.

Tauro

Se te presenta un día muy bueno en relación con el trabajo y los asuntos materiales en general. No irás siguiendo la estela de otros, sino que será tú quien tomes la iniciativa o quién decida lo que se tiene que hacer. Sin embargo, hacia el final del día te mostrarás más preocupado o introvertido incluso si no existe un motivo.

Géminis

Vas a quererte ocupar de muchas cosas al mismo tiempo, quieres solucionarlo todo al momento, casi como si no hubiera un mañana. El belicoso Marte transita por tu signo y te dificulta que puedas tener paz, armonía o sosiego, por eso vas a desplegar una intensa actividad aunque, por fortuna, al final las cosas saldrán bien.

Cáncer

La vida te va a sorprender, aunque no debería, porque muchas personas que tú quieres y admiras te mostrarán su cariño y te ofrecerán su ayuda. Te darás cuenta de que eres alguien importante para tus seres queridos, que tú no estás solo o desarmado frente al destino. Esto solo es el preludio de un gran cambio para mejor.

Leo

Lo mejor del día de hoy para ti no va a estar en el terreno laboral, financiero o social, como suele suceder con gran frecuencia, sino en otros ámbitos más personales e íntimos donde tus seres queridos, o alguno en particular, te va a dar una gran alegría. Hoy tu riqueza no será material, sino que se manifestará en el corazón.

Virgo

En el ámbito laboral o material estás sujeto a una serie de realidades que no puedes cambiar, y si quieres que esto ocurra es preciso que tengas paciencia y sepas esperar a que se produzca un momento más propicio, lo cual te genera mucho malestar y sensación de fracaso. Pero debes ser fuerte porque al final lo conseguirás.

Libra

Día de preocupaciones o dificultades en el ámbito del hogar, la familia o la vida íntima que en muchos casos se relacionarán con problemas monetarios, ya sea porque el dinero no llega o tal vez porque los gastos se podrían disparar. Pero también es posible que al final los problemas no sean tan importantes o se solucionen.

Escorpio

Eres bastante obstinado y radical cuando tomas decides seguir un camino, y en esta ocasión tendrás que afrontar la oposición de tu entorno laboral o social, que querrá hacerte cambiar. Sin embargo, en este caso debes seguir adelante y no dejar que la situación te doblegue porque siguiendo ese camino lograrás lo que persigues.

Sagitario

Vas a conocer a una persona con la que te encariñarás muchísimo, pero es alguien que ha sufrido mucho o está muy mal y en este momento necesita tu ayuda. Sin embargo, en un futuro esa persona cuando ya esté bien y todo haya pasado te va a salvar de un grave problema o una situación muy difícil, tal como tú hiciste con ella.

Capricornio

El Sol entrará hoy en tu signo y eso significa que comienza para ti un mes en el que gozarás de un brillo o una suerte mayor de lo que suele ser habitual, y las cosas tenderán a salir del modo que te gustaría. Es un momento ideal para que tomes todo tipo de iniciativas, especialmente en el trabajo y otro tipo de asuntos materiales.

Acuario

No bajes la guardia ni te eches a dormir aunque te dé la sensación de que todo está controlado. Tienes a tu alrededor personas que te envidian o enemigos solapados que te atacarán por la espalda. Si tú ya lo esperas y estás atento no conseguirán nada, pero si no lo estás sí que podrían hacerte bastante daño. Envidian tu éxito.

Piscis

Estás en un momento afortunado, o inspirado, en el que el destino está recompensando tu bondad y generosidad para con tus semejantes, por ello en estos días se te va a producir algún éxito profesional o una llegada de dinero de cierta importancia. La suerte estará contigo y con tus iniciativas, como tú le trajiste la suerte a otros.