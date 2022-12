El Constitucional seguirá bloqueado tras la votación del CGPJ en la que ningún candidato ha conseguido mayoría suficiente

Más de tres meses después de la fecha indicada por ley (el 13 de septiembre) los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han votado sus candidatos para acceder al Tribunal Constitucional, que desde junio tiene a cuatro de sus miembros ejerciendo en funciones. La votación, sin embargo, no ha resultado exitosa, ya que ninguna de las propuestas ha obtenido la mayoría necesaria de tres quintos.

Los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Lucas han recibido diez votos, los de los vocales Ángeles Carmona, Nuria Díaz Abad, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Wenceslao Olea y Vicente Guilarte.

Por su parte, el también magistrado de la Sala Tercera del alto tribunal José Manuel Bandrés ha obtenido el respaldo del presidente del CGPJ, Rafael Mozo, y de los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta.

El vocal Enrique Lucas se ha abstenido por la parcialidad que podrían ocasionar sus lazos familiares con el candidato Pablo Lucas, y varios vocales conservadores han pedido la abstención de la vocal Clara Martínez de Careaga por su relación matrimonial con Cándido Conde-Pumpido, perteneciente al Constitucional.

Si Martínez de Careaga se hubiese retirado de la votación, la mayoría necesaria para el quorum habría bajado a diez votos, con lo que Tolosa y Lucas habrían sido elegidos. En este sentido, el vocal José María Macías ha formulado un voto particular al que se han adherido Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Ángeles Carmona. En él se afirma que "el Pleno se constituyó indebidamente con la participación de la vocal Clara Martínez Careaga".

El voto particular defiende esta postura alegando que Martínez de Careaga está casada con uno de los magistrados del TC que podrían postularse para presidir el órgano. Macías y el resto de vocales sostienen que Martínez de Careaga "no puede participar en el nombramiento de la persona que puede decidir que su marido sea nombrado, o no, presidente del Tribunal Constitucional y quinta autoridad del Estado". La vocal también ha anunciado la formulación de voto particular, que todavía no ha salido a la luz.

"De haber cumplido la vocal Clara Martínez de Careaga el deber legal de abstención que le afectaba, los candidatos D. César Tolosa y D. Pablo Lucas habrían sido efectivamente designados magistrados del Tribunal Constitucional, condición que creo que legítimamente les tendría que corresponder", concluye Macías en su escrito.