Beatriz Trapote agradece el apoyo de Belén Esteban a Víctor Janeiro como posible ganador de 'Pesadilla en el paraíso": "Él encantado"

Este lunes, Belén Esteban se pronunció sobre su ganador de Pesadilla en el paraíso: nada más ni nada menos que Víctor Janeiro, su excuñado. Pese a no tener ninguna relación con la familia, la colaboradora se mostró honesta con el concursante. Este martes, la de San Blas ha recibido palabras de agradecimiento de su mujer y defensora, Beatriz Trapote.

Tras resaltar el trabajo en el reality de Janeiro y alabar su defensa, la esposa se ha pronunciado: "Fue una auténtica sorpresa y me alegré muchísimo. La verdad es que ella siempre ha tenido cariño a Víctor y que no iba dentro de lo personal".

"Cuando ves a una persona que te ha querido y que evidentemente él también la querrá, te remueve un poquito", continuaba Trapote. "Víctor es un trozo de pan y ella mejor que nadie dentro de plató lo sabe", ha declarado la defensora.

Además, considera que Víctor Janeiro va a reaccionar "superbien" cuando conozca el apoyo de Esteban: "Él la recuerda con mucho cariño y es lo que me ha transmitido. Él encantado de que una mujer con tanto poder de masa lo apoye".

"Yo no lo hago para que me agradezca absolutamente nada. Yo soy muy justa, ha hecho muy buen concurso y el que tiene que ganar mañana, día 21, es Víctor Janeiro", ha declarado Belén Esteban, seguido del aplauso de plató. No obstante, ha negado que tenga relación con la familia.

Sobre la idea de ir a Pesadilla en el paraíso otra temporada, Belén Esteban ha sido clara: "Yo ya he hecho a todos los concursos que tenía que hacer, ya no hago ninguno más".