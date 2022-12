Antonio Banderas asegura que sufrir un infarto le hizo darse cuenta de "las cosas que valen la pena"

El cierre de año de Antonio Banderas está siendo de película. El actor vuelve a poner su voz al protagonista de El gato con botas: El último deseo, película que se estrena el próximo 21 de diciembre.

El malagueño no para de ofrecer entrevistas relacionadas con la promoción del filme. Una de las últimas ha sido en Page Six, donde ha aprovechado para hablar de otros asuntos más personales.

En 2017, el artista sufrió un infarto, el cual asegura que le cambió la vida por completo. "Me di cuenta de que probablemente era una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida porque de lo que no era importante y me preocupaba todos los días por ello, no tenían sentido", declara.

Además, asegura que, aunque sabe que en algún momento va a morir, al sufrir este ataque al corazón tuvo la muerte "presente". "La he visto aquí mismo", asegura.

Tras este suceso, Antonio Banderas afirma que aprendió a separar lo que "no vale la pena" y se dio cuenta que lo importante de su vida eran su hija Stella, su familia, sus amigos y su profesión.

Para concluir, comenta que ha tenido algún que otro altibajo pero que, por naturaleza, es una persona muy positiva: "Mis depresiones duran cinco minutos, me recupero inmediatamente".