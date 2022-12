Si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad y das dinero a familiares: ¿quién debe pagar los impuestos a Hacienda?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022 repartirá este jueves un total de 2.520 millones de euros en premios, lo que supone 112 millones más que el año pasado, cuando se repartieron un total de 2.408 millones de euros en premios. El más esperado es, sin duda, el Gordo de Navidad, dotado con 400.000 euros de premio al décimo.

No obstante, muchos de estos premios no se cobran íntegros, ya que hay que abonar la correspondiente parte de impuestos a la Agencia Tributaria, según recoge la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. En este sentido, la normativa indica que para los premios cuya cantidad sea igual o inferior a 40.000 euros no será necesario pagar impuestos.

En el caso de ganar un premio por un importe superior, solo se tributará por la cantidad que exceda a esos 40.000 euros, por los que Hacienda aplica una retención del 20%. Pero, ¿qué sucede si compartes parte del premio a un familiar o amigo? ¿También hay que pagar impuestos?

Tributar por el premio al ser una donación

Además del gravamen especial de la parte que no esté exenta de 40.000 euros, si fuera el caso, la persona que reciba parte del premio tendrá que saber que tiene que tributar bajo el impuesto de Sucesiones y Donaciones, ya que se trataría de una donación, que sería el procedimiento legal para compartir dicho premio.

Por tanto, los familiares que reciban parte del premio a través de una donación tendrán que tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por un aumento en su patrimonio. La gestión de este impuesto está regulada por cada comunidad autónoma, por lo que el importe dependerá de las mismas, ya que en muchas regiones existen bonificaciones y reducciones.