Mireya Bravo, compañera de Aitana en 'OT', defiende a la cantante tras su supuesta separación: "A mi también me daría miedo"

Hace una semana que salió a la luz la supuesta ruptura entre Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau. Aunque ninguno de los dos siga sin confirmar nada, todo apunta a que estos rumores son reales, puesto que la cantante sí afirmó que está viviendo sola en la casa que comparten desde hace uno año.

Tal ha sido el revuelo mediático de esta separación que más de uno ha querido expresar su opinión acerca del tema. Mireya Bravo, exconcursante de Operación Triunfo 2017, ha sido una de ellas.

"La respeto tanto a ella como a todos mis compañeros, a Miguel también. No voy a hablar nada", son las palabras que la malagueña ha transmitido a los medios cuando le han preguntado sobre el tema.

Así pues, Bravo segura que no sabe si la relación ha terminado o no: "Yo no hablo nada del tema. Cada uno que hable de lo suyo si quiere hablar y ya está".

Tras estas declaraciones, hace una petición general en defensa de la de San Clemente de Llobregat en relación al "miedo" que dice tener porque hay hombres cerca de su casa a altas horas de la madrugada para conseguir información: "Yo lo pienso de mí y también me daría un poquito de miedo si estoy sola. Dejadla tranquila y ya está".

Por último, la artista aprovecha para lanzarle un mensaje de cariño a la que fuera su compañera de programa: "Aitana, si me estás viendo, millones de besos y sabes que te quiero".