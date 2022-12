Pillan a un hincha de Argentina realizando un movimiento obsceno a Lali Expósito en la final del Mundial de Qatar 2022

Lali Espósito estuvo presente en la final del Mundial de Fútbol de Qatar para animar a la selección de su país. Durante ese momento, un hincha argentino, se puso detrás de su cuerpo para hacer un movimiento obsceno con su cuerpo hacia ella.

El momento fue grabado en vídeo por casualidad y los fans no han dudado en reaccionar. Han culpado al hombre de abusar de la cantante, que solo estaba disfrutando del partido como cualquiera de los espectadores de las gradas.

La intérprete fue la encargada de entonar el himno argentino, y tras su actuación volvió a tomar asiento entre los hinchas de su país. Allí, durante el momento en el que se coronó a Argentina como la ganadora del torneo, el hombre se puso detrás de ella.

En el momento más importante del mundial, un hombre no dudó en acercarse a la actriz argentina Lali Espósito y apoyarse desde atrás por ella. Esta es una realidad que viven cientos, miles, millones de mujeres. Ya sea en el bus, en la cancha, en las calles pic.twitter.com/j6wsFSTjz4 — Liv (@livmediapy) December 19, 2022

Las imágenes no tardaron en hacerse virales y ser denunciadas en redes sociales, aunque la artista aún no ha hecho ningún tipo de comentario al respecto. Sin embargo, los fans no ha tardado en tachar al hombre de "depravado", entre otros calificativos.