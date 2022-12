Alejandra Rubio anuncia entre lágrimas la muerte de su "pequeñito": "Tenía una conexión muy especial con él"

Días tristes para Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos ha aparecido entre lágrimas a través de sus de Instagram para comunicarles a sus seguidores lo que menos esperaba.

La influencer está muy unida a sus gatos. Ella misma asegura que estos animales de compañía son como sus hijos, puesto que tiene con ellos una fuerte conexión.

Como cada mañana, la joven ha ido a la cocina para hacerse el desayuno y su gato Magie ha ido a saludarle. Salem, que es su otra mascota, parecía estar aún dormido.

Alejandra Rubio, destrozada, en un comunicado. ALERUBIOC / INSTAGRAM

"He ido a darle un beso cuando me he dado cuenta que no respiraba", asegura en el texto que ha compartido en la plataforma. Al bajar rápidamente al veterinario, han sido los expertos quien le han confirmado que su "pequeñito", como ella le llamaba, había fallecido.

"No tenía ni cuatro años. Estoy completamente destrozada", declara Alejandra Rubio. "Me da mucha pena también que su hermanito se quede solo, no para de buscarle y no sabe que Salem no va a volver", concluye.

Alejandra Rubio y su gato Salem. ALERUBIOC / INSTAGRAM

Tras el comunicado, la creadora de contenido ha publicado varias imágenes y vídeos en las que se le ve posando y jugando con el gato. "Todos mis amigos siempre me han dicho que Salem era yo en gato. Tenía una conexión muy especial con él", comenta en una de las fotografías.

Familiares, amigos y seguidores de la colaboradora se han unido para mostrarle apoyo y cariño. "Cuánto sé y siento que estás sufriendo porque sé lo mucho que le querías y él a ti", comenta su madre, "Seguro que fue un animalito muy feliz", le escribe el compositor Josh Acosta, "Mucho ánimo", le expresa el DJ Alexander Som.