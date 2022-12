'En boca de todos' muestra en exclusiva la carta que el agresor del 'Crimen de Nochevieja' envió a la familia de la víctima

Tras celebrar la Nochevieja de 2014, Adrián regresaba a su casa cuando, de pronto, alguien le propinó una patada que acabó con su vida, convirtiéndose, así, en la primera víctima violenta del año 2015. Sin embargo, ocho años después de la tragedia, su familia sigue pidiendo justicia.

Este martes, En boca de todos, a pocos días de la Nochevieja de 2022, ha recordado el caso. Así, Nacho Abad ha señalado que el agresor se entregó, un año después, al enterarse a través de la prensa de que la persona a la que había dado una patada había fallecido.

El joven habló con su padre y, entre los dos, decidieron que debía confesar. Así lo hizo, pero ocho años después, la Fiscalía aún no ha presentado un escrito de acusación, por lo que no ha habido juicio. Fueron unos amigos de la víctima quienes alertaron a emergencias de lo ocurrido en la Avenida de las Retamas, en Alcorcón (Madrid).

Tras la llamada, comenzó la investigación. El matinal de Cuatro ha tenido acceso al sumario, donde se expone que, tras pasar por varios locales, los tres amigos pusieron rumbo a sus casas cuando, de pronto, un grupo de jóvenes a los que no conocían de nada, bajaron de un gris y comenzaron una pelea. Dos de los amigos resultaron heridos, mientras el tercero, junto a varios testigos, pidió ayuda e trató de reanimar a Adrián, que había recibido un fuerte golpe en la cabeza. El joven fue trasladado al hospital de Getafe, donde falleció al día siguiente.

"Adrián estaba completamente tumbado en el suelo, tenía el labio roto y no recuerdo si también la cara hinchada", destacó Julio César, uno de los amigos, en su declaración. Por su parte, Víctor, el otro amigo de Adrián que también resultó herido apuntó: "Cuando me quise dar cuenta, tenía frente con frente la cabeza del otro chico. Lo único que entendí fue '¿quieres pelea?'. Con el primer golpe me reventó la nariz, la órbita, el pómulo, los dientes...".

"Si no es por una crónica escrita en un periódico, este caso jamás se habría resuelto", ha destacado Nacho Abad que, además, ha apuntado que el agresor decidió enviar una carta de arrepentimiento a la familia de Adrián: "Soy incapaz, por mucho que lo intente, de imaginarme el infierno por el que estarán pasando. Adrián tenía toda la vida por delante y por mi culpa ha acabado antes de tiempo. Acepto voluntariamente las consecuencias de mis actos y el peso de la justicia. Quiero transmitirles mi profundo y sincero arrepentimiento".

Abad ha agregado un dato que le parecía "surrealista" y "alucinante": "Han presentado acusación los padres de la víctima, ha presentado acusación el amigo al que agredieron y que cuenta cómo le rompen la nariz, ha presentado un escrito de defensa el abogado de la persona que, presuntamente, mata a Adrián y que lo reconoce, el asesino confeso... y la Fiscalía no ha hecho nada. Dicen que les falta un vídeo y que hasta que el juzgado no se lo dé no van a presentar escrito de acusación. Si no hay escrito de acusación, no hay un juicio".

"Todo esto es surrealista porque, al final, tienes una agresión de cinco tipos en la que uno confiese porque lo lee en el periódico y ese tipo se va a beneficiar del atenuante de confesión", ha señalado Abad. De la misma manera, el policía Carlos Segarra ha apuntado que esa carta podría estar "instada por su abogado".

"Puede ser, es una hipótesis, que al tipo que da la patada que mata a Adrián le caigan diez años menos de cárcel que al resto que no dan la patada", ha sentenciado el periodista y criminólogo, a lo que Segarra ha añadido que el resto de agresores, excepto uno, solo actúan como encubridores, lo que tiene un pena muy baja.