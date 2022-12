Recinto Ferial y Ensanche Sur serían las dos nuevas estaciones de Metro que ganaría la ciudad de Alcorcón si se decidiera ampliar la línea 10 en el marco de la Estrategia de Movilidad de la Comunidad de Madrid. El proyecto contempla la extensión de cuatro kilómetros más de dicha línea desde la estación de Puerta del Sur hasta el intercambiador de Manuela Malasaña. Esto significa que tres barrios alcorconeros se varían beneficiados: Estoril, PAU-4 y Villafontana.

El pasado 15 de diciembre el pleno de Móstoles aprobó por unanimidad una proposición para exigirle al Gobierno Regional que incluya el proyecto de ampliación de la línea 10 de Metro en la Estrategia de Movilidad de la Comunidad de Madrid, la cual cuenta con un presupuesto de 5.500 millones de euros.

Esta propuesta, presentada por Ciudadanos, PSOE y Más Madrid Ganar Móstoles y aprobada posteriormente tanto por el Partido Popular como por Vox, se realizó después de que el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, descartara la ampliación de la línea 10 en los siguientes 10 años.

El Ayuntamiento cuestionó la decisión al expresar que Móstoles "se había vuelto a quedar fuera" y denunció que algunas ciudades vecinas como Getafe, Leganés o Alcorcón sí tendrán conexión directa con Madrid en los próximos años.

Por su parte, Álex Martín, portavoz del PSOE en Móstoles, expresó que no estaban "pidiendo imposibles", ya que no exigen la realización de la obra en "uno o dos años". Destacó que han elaborado esta propuesta para que "Móstoles no sea considerada una ciudad de segunda".