La escena de 'La que se avecina' en la última temporada que recuerda al caso de Luis Lorenzo

Aunque Telecinco solo emitió el primer episodio, la temporada 13 de La que se avecina continúa en Amazon Prime Video y solo queda una entrega el próximo viernes. Y, con la mudanza de edificio de los personajes, esta tanda de capítulos son de lo más esperados, por lo que llevaban tiempo de rodaje y producción. Sin embargo, parece que han sabido incluir en los guiones muchas referencias a la actualidad.

En uno de los episodios hablaron del fallecimiento de Isabel II, que fue el 8 de septiembre. Pero, además, en la séptima entrega también parece que la productora, Contubernio, quiso meter una referencia al caso de uno de sus actores que lleva sonando desde primavera: Luis Lorenzo.

En mayo, tanto él como su mujer, Arancha Palomino, saltaron a los titulares por el presunto asesinato con envenenamiento de la tía de ella para, aparentemente, quedarse con su herencia. Actualmente, el caso está siendo investigado, con informes de toxicología, nuevas autopsias y juicios en los que están declarando algunos testigos.

Entre toda la carrera de Luis Lorenzo, destacan algunos papeles episódicos en Médico de familia, El comisario, Yo soy Bea y Hospital Central o su participación en Al salir de clase. Pero, más recientemente, también hizo un par de apariciones en La que se avecina.

Durante la quinta temporada, el actor dio vida a Ferrán Barreiros, el dueño de Percebesa y rival acérrimo de Antonio Recio (Jordi Sánchez). En el capítulo, intentaba ligar con Berta (Nathalie Seseña) mientras el famoso mayorista urdía un plan para robarle un cuantioso negocio. Para ello, le echó somníferos en la copa y lo intentó disolver con ácido en la bañera.

Aunque solo volvió a aparecer en la séptima temporada, le han mencionado varias veces en la serie, especialmente su empresa, y en el séptimo episodio de la temporada 13 también lo han hecho, con lo que parece una referencia al caso por el que está siendo investigado. Atención, spoilers del capítulo.

En esta entrega, Pili, madre de Berta, fallece y ella duda de que haya sido Antonio Recio quien lo haya provocado. "Igual la has matado tú para heredar", echa en cara. "¡Pero cómo se me va a pasar por la cabeza matar a mi suegra! ¡¿Pero tú por quién me tomas?!", se ofende el mayorista.

"Tú eres capaz de cualquier cosa", comenta ella y, en ese momento, tras hablar de un asesinato para heredar, menciona al personaje de Luis Lorenzo. "A Ferrán Barreiros quisiste disolverlo con ácido en la bañera". "Son fantasías que se le pasan a uno por la cabeza, por favor", concluye Recio.