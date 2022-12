Meghan Markle y su 2023: un ultimátum para la familia real británica

Es una de las mujeres del momento, no deja de acaparar portadas y titulares y, por supuesto, acaba 2022 por todo lo alto. Tanto, que hasta los medios británicos se están inventando historias y noticias cada vez más absurdas -como lo del juego de mesa "perturbador" que han sacado recientemente- para intentar restarle popularidad o rigor a lo que ha dicho. Porque ha hablado. O, más bien, han hablado.

Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, han terminado este año desenterrando el hacha de guerra con la familia real y, a través de la serie documental de Netflix que ambos han protagonizado y que se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma, han dado una versión muy poco edulcorada de lo que es la vida en Buckingham Palace y como parte de La Firma. La clave está ahora en saber qué va a ocurrir en el 2023, cómo va a continuar la historia de amor de los duques de Sussex bajo el escrutinio y el cabreo que levantan continuamente en el ala conservadora del país anglosajón.

Empecemos porque, obviamente, a principios de 2023 aún va a estar coleando la manera en la que el matrimonio se ha enfrentado a toda una institución como es la monarquía, sacando a la luz episodios bastante oscuros como, según confesó Harry, los gritos del príncipe Guillermo y las mentiras del rey Carlos III cuando les confesaron que se marchaban fuera de la familia real.

Y poco después de la Nochevieja llegará la autobiografía que ha escrito el príncipe Harry, Spare -titulada en español En la sombra-, y con el que se espera que vuelva a poner los puntos sobre las íes a La Firma en ciertos temas como la tristeza, el divorcio y la muerte de su madre, Diana de Gales, Lady Di, con quien se ha comparado tanto a Meghan como a Kate Middleton, o la increíble presión mediática y la poca ayuda que recibió de su abuela Isabel II cuando vivían en Reino Unido, y que según el príncipe fue el motivo del aborto espontáneo que sufrió la exactriz.

Lo que diga o no Harry en ese libro marcará, y mucho, el devenir del año. No por nada ante algo como la docuserie la familia real británica ya realizó una aparición conjunta, en el tradicional concierto de villancicos de Navidad, y sería muy extraño que no volvieran a intentar una demostración igual de unión y apoyo mutuo ante las injerencias que provengan de Montecito si Spare les acaba dejando incluso peor parados.

Eso sí, para saber el alcance real de las denuncias públicas de Meghan y Harry habrá que esperar al día 6 de mayo de 2023. Ya se sabe por fuentes internas de palacio que el rey Carlos III tiene claro que, a pesar de todo lo que pueda suceder de aquí a entonces, va a invitarles a su coronación. No solo es que para él sea uno de los días más especiales de su vida y quiera compartirlo con sus seres queridos, entre los que por supuesto está su hijo, sino que no quiere que nada lo empañe y la ausencia de Harry y Meghan sería más perjudicial que su presencia, la cual no cree que pueda robarle protagonismo a la primera coronación en 70 años que vive el Reino Unido.

Lo que no está tan claro, eso sí, es que los duques de Sussex vayan a aceptar la invitación. Para empezar, porque ya han dejado claro que se sienten más padre y madre que duque y duquesa, por lo que su hijo Archie, cuyo cumpleaños es el mismo día, tendría prioridad; y segundo, porque hay rumores que apuntan a que el príncipe Harry no desea ver la otra coronación de ese día: la de la reina consorte Camila.

Sin embargo, y aunque intenten evitarlo, si finalmente asisten es seguro que se medirán sus gestos no solo con el público allí congregado -desde el grupo conservador se ha advertido de que habrá abucheos- sino con el resto de miembros de la familia real al detalle, especialmente con los príncipes de Gales, el heredero Guillermo y Kate Middleton.

Tras el cumpleaños de Lilibet Diana, su pequeña, el 4 de junio, Meghan muy probablemente seguirá enfrascada en sacar adelante su Fundación Archewell y, con ella su labor filantrópica y sus contratos con plataformas como la propia Netflix o Spotify, donde seguirá con su podcast sobre feminismo Archetypes. Además, no cabe duda de que también sacará tiempo para recoger premios, ofrecer alguna entrevista y dar alguna charla, ninguna por ahora cerrada.

Lo que sí parece más claro, al menos por el spot en el que aparecía compitiendo contra su marido al ping pong, es que acompañará al príncipe Harry en los Invictus Games de 2023, que tendrán lugar del 9 al 16 de septiembre en Düsseldorf, en Alemania, por lo que será su segundo o, si las cosas han ido mal, incluso su primer viaje a Europa el año que viene.