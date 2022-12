Lorenzo Caprile: "Me estoy preparando psicológicamente para dar las Campanadas: hace ilusión, pero es una responsabilidad"

El modista Lorenzo Caprile se pone, junto a su compañera de cadena Silvia Jato, al frente de las Campanadas de Telemadrid. Será así su labor despedir el año junto a millones de madrileños y acompañarles también en los primeros minutos del nuevo año. El éxito de Coser y Contar, su programa en la cadena y su carisma le han hecho merecedor de este honor, que también es toda una responsabilidad.

¿Ha practicado ya para eso de dar las Campanadas?No, la verdad es que no. De momento, solo la promoción que ha hecho Telemadrid. Estas semanas, yo creo que para todos, y son semanas muy complicadas, con muchos líos, muchos imprevistos, muchos compromisos y de momento no. Pero sí me estoy preparando psicológicamente, porque te lo proponen y dices que sí muy alegremente, con mucha ilusión, pero luego te das cuenta de que es una responsabilidad.

¿Cómo funciona, a qué hora les citan en la Puerta del Sol, por ejemplo?Tengo entendido que tenemos que estar ahí alrededor de las 5. Porque luego sabes que empiezan a cerrar la Puerta del Sol y a poner problemas para entrar. Allí nos maquillan, nos vestimos y estamos hasta las 12.



¿Y cómo se va a vestir para una noche tan especial?De Rojo... el cómo ya... Pues bueno, tengo alguna idea, pero tampoco lo voy a desvelar.

¿Qué hace habitualmente en Nochevieja cuando no está dando las Campanadas?Mi familia es de origen italiano y en Italia hay un refrán, un dicho, que es "Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi", o sea, la Navidad con los tuyos, la Nochevieja con quien tú quieras. Entonces han sido muy eclécticas mi nocheviejas, pues desde estar cenando en casa de alguien de mi cuadrilla y ver las campanadas desde ahí, hasta hacer algún viaje. Hace un par de años tome las uvas en Canarias. El año pasado me tocó quedarme yo solito porque tenía un amago de COVID y por si acaso no salí. Otro año estuve en Salamanca, en el Castillo de Buen Amor, que la dueña es una de mis mejores amigas y montan siempre unos fiestones fantásticos.

¿Qué suele pedir al año nuevo tras comer las 12 uvas?Pues mira, este año salud. Salud porque he tenido muchas muertes a mi alrededor en estos años, entre ellas un hermano, mi mano derecha en el del taller durante 20 años, doña Lola, que ha sido un palo para todo el equipo, y una de mis mejores amigas, María, en fin... Yo he estado un poquito perjudicado con temas de oído, de acúfenos, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y para el 2023 lo único que pido es salud. Porque si no tienes salud, da igual tener dinero, que te vayan bien las cosas, salir en la tele... da igual, porque si no tienes salud no tienes nada.

¿Eso ha ido cambiando a lo largo de los años? ¿Qué pedía antes?Hombre, cuando era más jovencito pedía pasarlo fenomenal, que te vaya bien en el trabajo, encontrar un novio… ese deseo desde ya hace tiempo ya no lo tengo. En fin, las cosas más tontas. Pero de un tiempo a esta parte lo primero que pido en mi carta a los Reyes Magos es salud.

¿Aún la escribe?La escribo a mano, pongo el sello, la tiro a un buzón… es un ritual que hago siempre.

¿Va a pedir también más temporadas de 'Coser y contar'?Las pido, pero a ver, si Telemadrid me selecciona para dar las Campanadas doy por hecho que me mantiene como rostro de cadena. Sería lo suyo (risas).

Retomando el tema de vestirse, ¿qué opinión le merecen los looks de Cristina Pedroche?Lo he dicho muchísimas veces, a mí me parece fenomenal. Ella es una monada de niña y con Josie me llevo fenomenal. Son dos gamberros y están en la edad de hacer gamberradas y cada año superan al anterior. Me parece fenomenal despedir el fin de año con una sonrisa y reírse un poco, lo primero de nosotros mismos, que nos tomamos últimamente todo muy en serio.

¿Eso se aplica a la moda?Y a la vida, que hay que tomársela con alegría. La moda también es un poco eso, jugar, disfrazarte, bromear... Lo chocante hubiera sido que Anne, que este año no las da, o yo, con la edad y el currículum que tenemos nos pusiéramos a hacernos los extravagantes. Es otra cadena, es otro perfil y me parece estupendo. Soy de los primeros que estaba deseando ver con qué nos sorprende.