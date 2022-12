TheGrefg presenta los nominados a los premios ESLAND y la fecha de celebración con polémica por los elegidos

El primer gran evento de streamers de 2023 ya tiene fecha. TheGrefg ha anunciado que la gala de los Premios ESLAND en México tendrá lugar el próximo 29 de enero, y las entradas ya están a la venta. Además, ya se han revelado quienes son los nominados de cada categoría.

La selección de los creadores de contenido de cada campo ha sido hecha a través de votaciones de la comunidad en Reddit. Aún así, cuando se han revelado los elegidos finales, la polémica ha estallado en Twitter.

De las 17 categorías, la que más ha despertado el enfado de los internautas es la de Caster del año, que busca celebrar a los mejores narradores de videojuegos. Una categoría en la que Ibai Llanos ya rechazó su nominación y ahora lo han hecho Cristinini y Knekro.

No me gusta estar en esta sección, creo que es un insulto a la gente que se dedica a esto de verdad no yo, yo no soy caster ni lo seré, solo comento con mi amigo partidos de nuestro club

Votad a los que de verdad se lo merecen, gracias. — KNekro (@KNekro) December 19, 2022

"No me gusta estar en esta sección, creo que es un insulto a la gente que se dedica a esto de verdad no yo, yo no soy caster ni lo seré, solo comento con mi amigo partidos de nuestro club", comentó Knekro al saberse la lista de señalados.

Cristinini, por su parte, ni siquiera reaccionó a las nominaciones, pero tuvo que sufrir una gran oleada de odio de todos aquellos que no estaban de acuerdo, ya que ella es considerada presentadora y no cáster.

2. Yo ni enterada de si estoy nominada o no o lo que se cuece en los Esland porque estoy en otras movidas y estoy muy fuera de todo ya, voy a mi puta bola 🤷🏻‍♀️

3. Yo no he pedido a nadie jamás que me vote o me nomine en nada.



— Cristinini ൠ (@IamCristinini) December 19, 2022

Por eso, se quejó de la gran cantidad de mensajes que recibió a pesar de no tener nada que ver con el proceos: "Yo no he pedido nada, yo no quiero nada, solo quiero estar tranquila, ni enterada estoy de quién hay o deja de haber en los ESLAND".

El resto de nominados

Las demás categorías no han despertado tanta controversia, pero si mucha alegría entre los 10 finalistas de cada espacio. Estos serán ahora votados por el público y los 4 más señalados pasarán a la siguiente fase, donde expertos decididrán al ganador.

Anuj, Cell, Yuste, Gerard Romero, MemoriasDePez, Noticias Ilustradas, Rubén Martín, Carles Tamayo, Tartaja y Tío Shur están nominados a Mejor Cobertura informativa.

Lol. Que inesperado. Estamos entre los 10 finalistas. Es obvio que ganará Gerard Romeo, la verdad es que se lo merece, pero me encantaría ir a méxico así que si me votáis yo estaré muy contento y hago por ahí algún que otro reportaje 😏❤️ — Carles Tamayo (@TamayoStuff) December 19, 2022

Aldo, Carola, Carrera, Consterstine, ElZeein, Noni, Quackity, Rivers, Spreen y WestCol están señalados en una de las categorías más emocionantes, Streamer revelación.

Aldo, Carola, Carrera, Consterstine, ElZeein, Noni, Quackity, Rivers, Spreen y WestCol están señalados en una de las categorías más emocionantes, Streamer revelación.

En el universo pódcast dentro de Twitch, los mejores Talk Shows del año han sido considerados Amos del universo, Charlando tranquilamente de Ibai Llanos, Club113, The Wild Project de Jordi Wild, La mesa reñona, La peor generación, Territorio Revival, Un día con Nimu, Yo Interneto, Y tal.

Cristinini también está nominada en la categoría de Roleplayer del año, donde es una de las favoritas. Junto a ella, Luzu, Perxita, Quackity, Reborn, Tanizen, Juan Guarnizo o Carola.

Si no votáis este clip en los @PremiosESLAND no merecéis mi respeto pic.twitter.com/y2GOly8lrq — SaNkHs (@SaNkHs94) December 19, 2022

Una de las categorías más queridas es Clip del año, donde los momentos más virales son premiados. En esta categoría se encuentra el vídeo del Rubius durante el Reddit Place, la opinión de AuronPlay en Ringcraft, el Face Reveal de aXozer o la famosa haka de Gerard Romero. Otro parecido es el Fail del año con el intento de Rubius de aspirar una araña o la publicidad surrealista de Ibai y Masi en Disaster Chef. Y también, por supuesto, Ringcraft, que no ha entrado a Evento del año.

La Velada del Año 2 encabeza la categoría con más programas de Ibai Llanos como la Baloon World Cup, Disaster Chefs o Las Campandas con Ramón García. Además, compiten El partido de youtubers 2 de DjMariio y el Stream World Championship de TheGrefg.

Y finalmente, en la categoría más importante, AuronPlay, ElDed, ElMariana, Ibai, IlloJuan, Juan Guarnizo, Quackity, Rivers, Rubius y Spreen son los diez nominados a Streamer del año.