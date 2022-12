Andrea, en 'First Dates': "Jamás me enamoraría de un feo, no son para mí"

"Jamás me enamoraría de un feo porque soy una persona a la que le gusta cuidarse, hacer planes en pareja... y no es por lo que piensen lo demás, sino por cómo me sentiría yo a su lado", afirmó Andrea en su presentación en 'First Dates' este lunes.

La vizcaína continuó explicando que "tengo mucho amor propio, tengo la autoestima alta, y necesito un chico que esté a mi altura. Soy maquilladora y camarera, y busco a una persona que entienda que mi locura por el trabajo es porque, en un futuro, quiero vivir como una reina".

Carlos Sobera quiso saber que le pedía Andrea a su pareja: "Que sea un chico guapo, no puedo estar con un feo, por favor. Los feos, para las feas", afirmó. "Quiero un chico que se cuide, que se entrene de arriba a abajo", añadió.

Su cita fue Rubén: "Me veo muy bien físicamente, pero tengo ambiciones y creo que me puedo superar, ir a más", admitió el entrenador coruñés en su presentación en el espacio de Cuatro.

Al ver a Andrea reconoció que "es un pivonazo de mujer", pero ella, en cambio, Rubén le pareció chico del montón: "Me considero superior y no compaginamos bien".

Tras esa primera impresión, durante la velada no lograron encajar, sobre todo por las reticencias de la vizcaína: "Rubén es un cuadro. Interiormente, me ha encantado, pero físicamente no me ha atraído absolutamente nada".

Tras marcharse al baño para hablar con una amiga y decirle que "es el típico para ir a cenar y ya". En la decisión final, Rubén sí que quiso tener una segunda cita, pero ella no: "Físicamente no es lo que busco".