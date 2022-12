El Monaguillo recuerda en 'El Hormiguero' una travesura de su infancia: "Disparé a un profesor con una escopeta"

La tertulia de cómicos de El Hormiguero se reunió por última vez en 2022 y despidió el año comentando varias noticias que le había llamado la atención a Pablo Motos.

Una de ellas fue el vídeo viral de una niña en una obra del colegio que se emociona al ver a sus padres, y el presentador le preguntó a sus colaboradores (El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita) si se acordaban de alguna actuación destacada en sus tiempos de estudiantes.

El primero en intervenir fue el marbellí, que recordó una anécdota de su infancia: "En mi colegio hicimos un año Pedro y el lobo, a mí me tocó hacer del abuelo. Eran los 80 y valía todo, por lo que mi padre, para hacer la obra, me dejó la escopeta de perdigones que tenía en la finca. Claro, me la llevé al colegio", señaló.

Tertulia de cómicos de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

El cómico añadió que "cuando estaba en clase me dije a uno de mis compañeros que podía disparar y darle al pomo de la puerta. Pero cuando disparé, se abrió la puerta y apareció el profesor".

"Le di en toda la pierna, menos mal que el pantalón era de pana", aseguró entre risas. "Es que no escuché al profesor llegar y disparé. Suspendieron la obra por mi culpa".

A continuación, Luis Piedrahita comentó su anécdota con las actuaciones de un amigo suyo, y Marron, como entró en el coro del colegio pese a no saber cantar nada.