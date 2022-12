El PP celebra que el Estado de Derecho "ha triunfado" y espera que el Gobierno acate la decisión del TC

El PP ha celebrado que el Estado de Derecho "ha triunfado" frente a la "deriva autoritaria y antidemocrática de Pedro Sánchez", después de que el TC haya aceptado frenar la renovación de los cuatro magistrados que siguen siendo parte del Alto Tribunal tal y como pidieron los populares y Vox. A través de Twitter, el presidente del PP ha reivindicado su victoria: "Hoy nuestra democracia sale fortalecida. En un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón".

Desde la dirección del partido han aplaudido que el tribunal de garantías no se haya "dejado influenciar por las presiones del Gobierno" y haya aceptado estudiar su recurso, así como sus cautelarísimas, lo cual demuestra que "la interposición del recurso era una decisión correcta y que en su deriva autoritaria el Gobierno ha cruzado todas las líneas rojas", sostienen fuentes de la dirección nacional del partido.

Ahora, el PP advierte: "Esperemos que el Gobierno acate la decisión y no siga metido en esa deriva, que le ha llevado ya a calificar a los jueces de fachas con toga, a no respetar la separación de poderes y a arremeter y presionar a todos aquellos que ponen en tela de juicio su actuación".

Con la decisión del TC, las reformas que lograron luz verde el pasado miércoles en el Congreso, ya no se debatirán en la Cámara Alta. "El pasado jueves fue un día negro para nuestro país, con un intento del Gobierno de sacar adelante sus medidas a toda costa, saltándose la tramitación prevista y eludiendo los más mínimos controles parlamentarios", relatan desde Génova, donde apenas una hora antes de medianoche aseguran que "la Justicia ha venido a decir que no todo vale en la política, que el Gobierno se saltó todas las líneas rojas y que este tipo de desmanes no se puede permitir en un Estado democrático".

En Vox, que también solicitaron medidas cautelares al TC "para evitar la celebración del pleno que tratará la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación y el asalto del TC y el CGPJ" han abrazado la decisión, sin cantar aún victoria. "No hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse. Es capaz de desoír al Tribunal. Seguiremos trabajando para detenerlo de forma definitiva: moción y más acciones judiciales", ha valorado el presidente Santiago Abascal en Twitter.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también se ha sumado al tono victorioso. "Gana la democracia y pierde Sánchez. Es una gran noticia que el atropello de PSOE y Podemos a los derechos de los diputados sea frenado por el Tribunal Constitucional. El Gobierno y los partidos que lo apoyan deben acatarlo y aceptar las reglas de la democracia", ha manifestado en Twitter, poco después de que el Tribunal Constitucional haya dejado en suspenso la reforma que aprobó el Congreso de los Diputados el miércoles pasado suspenderá de inmediato la votación de las enmiendas que iban a votarse este jueves en el Senado.