Los peligros de las fiestas navideñas para los loros: cuidado con el árbol de Navidad, las flores de Pascua y la curiosidad de las visitas

La llegada de la Navidad trae consigo multitud de cambios al hogar con multitud de elementos nuevos para nuestras mascotas, como por ejemplo el árbol de Navidad (bolas, guirnaldas, luces...), las flores de Pascua, los muérdagos... Además de que nuestra casa se convierte en muchas ocasiones en el centro de reuniones con amigos y cenas y comidas en familia.

Todos estos cambios pueden afectar a nuestros animales de compañía y no solo me refiero a perros y gatos, también a otras especies como los loros. ¿Sabes cómo evitar que estas pequeñas psitácidas se estresen con los cambios y disfruten de unas navidades seguras?

Roger Valls, cofundador de la asociación Avetropic, cuya misión es salvaguardar el bienestar de las psitácidas que viven en condiciones de cautividad, nos cuenta algunos consejos para sobrellevar las fiestas sin ningún susto veterinario, empezando por cómo evitar el estrés de estas aves durante las visitas en casa.

"Es común en este tipo de reuniones que nuestros invitados pregunten por nuestro loro y se junten con él, y el animal no va a estar acostumbrado a ello", explica. "Además, estas nuevas personas no tienen por qué saber cómo dirigirse a los loros y se pueden dar agresiones".

Los ruidos y mucha gente en casa

¿Cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Valls considera que lo mejor es intentar evitar que la celebración tenga lugar en el mismo hogar en el que reside el loro, pero si esta opción no es valorable, existen trucos para reducir el estrés que pueda ocasionarle a nuestro emplumado.

"Lo primero de todo, es asegurarnos de que todo el mundo entiende la manera en la que puede interactuar con el animal", expresa. "Y no sacarle del lugar en el que vive (sea una jaula o una habitación habilitada), de esta manera estaremos respetando su espacio".

Por otro lado, Valls recomienda que para evitar el estrés por ruidos fuertes como los de los cotillones, que pueden asustarles, podemos "dejarles en una habitación más apartada e incluso ponerles sonidos blancos o incluso música de fondo para camuflar los ruidos".

"Debemos ser responsables y pensar en el bienestar del animal, intentando contra condicionar lo negativo y manteniéndole ocupado con otras cosas que le gusten, por ejemplo, dándole algún puzle en el que tenga que extraer sus alimentos favoritos", aconseja.

Si aún así nuestras visitas desean ver al animal (especialmente cuando hay niños, siempre sueles causarle curiosidad), intentaremos que sea de uno en uno, con el menor ruido posible y evitando que el loro se sienta incómodo, respetando en todo momento si se quiere ir o no desea interactuar con nosotros.

Cuidado con el árbol y las plantas típicas navideñas

Otro de los peligros navideños a los que se enfrentan nuestros loros en estas fechas es la introducción, como parte de la decoración, del árbol de Navidad y algunas plantas como el muérdago, el acebo o la flor de Pascua, en los hogares. ¿Sabías que nuestros loros tienen un riesgo altísimo de intoxicación si conviven con estos elementos?

En el caso del árbol de Navidad, el riesgo no es por el propio abeto (en caso de que no sea artificial), si no por la decoración que solemos utilizar en él. "Las guirnaldas o bolas que decoran el árbol muchas veces llevan purpurinas o recubiertos de brillantina y otros materiales que están hechos de compuestos que son tóxicos para los loros", advierte Valls.

"En el caso de la purpurina, por ejemplo, contiene zinc, cuya ingesta excesiva puede causarles una grave intoxicación", asegura. "Además, este tipo de problema con los metales pesados es algo muy común en estos animales, ya que sus jaulas muchas veces están recubiertas del mismo elemento".

Aunque una vez coloquemos el árbol, al principio les dará miedo y no se acerquen a él, a los pocos días de estar ahí se terminarán por acercar y empezar a picotear todo lo que hay en él, ya que tantos colores y luces les llamará la atención.

"También con las luces debemos tener mucho cuidado ya que, por algún motivo que desconozco, morder cables les encanta y si está conectado a la corriente, podemos tener un disgusto muy grande", alerta el experto en psitácidas.

La solución a este problema es que utilicemos otro tipo de decoración para nuestro árbol. Existen muchos tipos de bolas que no suponen un peligro para ellos, como las de madera o incluso optar por una decoración casera o con muñecos de algodón... Hay muchas opciones.

En cuanto a las luces, es mejor utilizar las que van a pilas, ya que el voltaje es muchísimo menor y, aunque nuestros loros seguirán expuestos al peligro de morder los cables (los cuales siempre podemos colocar en el interior del árbol y camuflarlos), el peligro será muchísimo menor.

Por último, en cuanto a las plantas típicas de Navidad, debemos evitarlas a toda costa, ya que "son peligrosas para ellos. "Aunque se han visto casos de loros que las han comido y no les ha pasado nada, sí hay otros en los que se les ha visto mordisqueándolas y han terminado intoxicados".

"Una intoxicación depende del animal, de su peso, de su metabolismo... Porque a uno no le pase nada, no quiere decir que ninguno vaya a enfermar, de hecho pueden llegar a morir", advierte Valls. "Por eso, yo optaría por alternativas sintéticas que, además, podemos reutilizar durante varios años".