El portazo de Podemos al afán de su ex número 3 de liderar una lista única en Canarias ahonda la fricción con IU para las autonómicas

Las negociaciones de los partidos que están a la izquierda del PSOE para lograr listas conjuntas para presentarse a las próximas elecciones autonómicas no dejan de complicarse. Este lunes, un nuevo actor dio un golpe sobre la mesa: el Proyecto Drago que encabeza en Canarias el exsecretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez, quien anunció su decisión "irrevocable" de encabezar una candidatura para esos comicios y abrió un nuevo frente en las endiabladas conversaciones entre Podemos, IU y otras fuerzas.

El dirigente aseguró que está dispuesto a "abrirse a la confluencia" con otros partidos de izquierdas, pero Podemos tardó apenas unos minutos en dejarle claro que no se plantea una lista conjunta que él lidere. Ese rechazo, no obstante, no lo comparten IU y otras pequeñas organizaciones, que sí ven con buenos ojos a Rodríguez como número 1 de una candidatura a la izquierda del PSOE. Y ese desencuentro es uno más de la larga lista que está complicando, por el momento, la mayor parte de las negociaciones entre estos partidos para confluir de cara a las autonómicas.

La excepción más relevante es Madrid, donde Podemos e IU anunciaron hace unos días un acuerdo para repetir la coalición Unidas Podemos después de semanas de dudas. En esta alianza no estará, por decisión propia, Más Madrid, como tampoco parece que Compromís vaya a sumarse en la Comunitat Valenciana a un pacto entre Podemos e IU que se sigue negociando, pero para el que está habiendo muchas dificultades. Y sigue sin haber acuerdos en comunidades como Asturias o Aragón -donde las cosas están muy difíciles-, así como en Extremadura o la Región de Murcia, aunque la situación en cada autonomía es diferente.

La pugna en Canarias, no obstante, es especialmente peliaguda para la izquierda porque en ella se unen la debilidad de las organizaciones a nivel autonómico con la presencia de un candidato como Rodríguez, con un elevado nivel de conocimiento tanto entre sus potenciales votantes como entre el resto de la ciudadanía. De los partidos estatales a la izquierda del PSOE, el único con representación parlamentaria y en el Gobierno canario es Podemos, indudablemente la fuerza más importante del espacio político. Pero la potencia mediática de Rodríguez pone en riesgo su primacía en la izquierda transformadora canaria.

Podemos cierra filas con su candidata



De ahí que la intención del ex número tres de Podemos de liderar una lista conjunta a las elecciones autonómicas suponga un órdago para el partido morado, que este lunes se apresuró a asegurar que Podemos tiene en Canarias a "la mejor candidata", Noemí Santana, actual consejera de Derechos Sociales en el Gobierno autonómico. "La unidad sin duda es lo más importante, y estamos convencidos de que Noemí va a ser capaz de conseguir un proyecto de unidad con lo mejor del espacio de la izquierda en Canarias", planteaba el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Es decir: unidad, sí, pero siempre bajo el liderazgo de Podemos como organización más fuerte en la comunidad.

El rechazo de la formación morada a que Rodríguez encabece una lista conjunta, de hecho, fue taxativo. "El proyecto de Alberto Rodríguez acaba de surgir, casi de la nada, y el que tendría que integrarse en un proyecto más amplio, unitario y que acoja al espacio progresista de Canarias es él", planteó Podemos, que insistió en que es su formación la que "está gobernando en Canarias y está poniendo en marcha medidas progresistas". "Si surge un nuevo espacio político tendrá que adaptarse y ver si quiere integrarse" en lo ya existente, aseveró Pablo Fernández.

El problema para Podemos es que no todos los partidos a la izquierda del PSOE tienen tan claro que la lista de coalición tengan que encabezarla los morados. Es más: fuentes de IU consideran que es un error que el partido que lidera Ione Belarra haya descartado tan tajantemente a Rodríguez como candidato, y desliza que, en una eventual pelea entre el exdiputado y Noemí Santana para liderar una lista conjunta, la dirigente de Podemos concitaría menos apoyos del resto de partidos que Rodríguez.

Una pieza más de un complejo puzle

En cualquier caso, los movimientos para liderar la lista conjunta de las autonómicas en Canarias no son más que una parte de la pugna que está teniendo lugar desde hace semanas entre Podemos e IU -y Más País, en algunos territorios- para asegurarse los mejores puestos posibles en las candidaturas de unidad. Como en todas las negociaciones, cada partido está intentando acaparar la mayor cuota posible de poder, y mientras Podemos argumenta que debe seguir siendo la "nave nodriza" del espacio político porque sigue siendo su marca la que atrae la mayor parte de los votos, IU reclama que tiene mayor fuerza a nivel local y que los morados ya no son tan claramente el actor más grande a la izquierda del PSOE.

Además, tanto Podemos como IU tienen un ojo puesto a cómo puede afectar la correlación de fuerzas que ahora se pacte de cara a las autonómicas a su futuro peso en Sumar, la formación con la que Yolanda Díaz, si así lo decide, se presentaría a las elecciones generales. Los morados llevan meses presionando a la vicepresidenta para mantener su estatus de fuerza más importante del espacio a la izquierda del PSOE, y les conviene que esa posición se consolide también en las listas municipales y autonómicas. Por el contrario, a IU le viene mejor que las fuerzas se reequilibren como primer paso para que Podemos pase de ser la "nave nodriza" de la izquierda a un partido más de los que orbitarían en torno a Díaz y Sumar