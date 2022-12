Una de las canciones del Benidorm Fest, 'Uff!', de E'FEMME, podría superar el límite de letra en inglés y estar incumpliendo las bases

Este domingo se publicaron las 18 canciones que los otros tantos grupos y artistas han presentado para el Benidorm Fest y que se enfrentarán entre el 31 de enero y el 4 de febrero para ganar el honor de representar a España en Eurovisión.

Ha sido por tanto ahora cuando se ha podido analizar al detalle las candidaturas, que van del pop, rock o dance, a otros estilos como folk, trap o tradicional. Sin embargo, una de las canciones podría estar incumpliendo las bases del festival, al superar el límite de idiomas extranjeros permitido.

Las bases del Benidorm Fest dicen que la letra de las canciones candidatas deberán "incluir letra (no pudiéndose incluir canciones exclusivamente instrumentales), en idioma castellano y/o lenguas cooficiales de España. También se aceptan canciones con algunos fragmentos en lenguas no oficiales de España e idiomas extranjeros, siempre y cuando tales fragmentos no superen el 40% del total de la letra de la canción".

Analizando la canción Uff! de E'FEMME puede observarse que contiene una enorme cantidad de palabras y versos en inglés. El número total de palabras de la letra publicada por RTVE es de 397. De esas, 247 son términos en inglés.

Eso significa que el 62,21% de la letra de Uff! está en un idioma distinto al castellano o lenguas cooficiales, por lo que incumpliría las normas.