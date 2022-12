Con motivo de la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar, este lunes, En boca de todos ha felicitado a todos los argentinos por el triunfo de la selección albiceleste. Además, el matinal ha contactado en directo con Sor Lucía Caram.

La religiosa ha destacado que vio el partido de fútbol en el aeropuerto de Polonia donde, una vez dentro del avión, comenzaba la tanda de penaltis: "Fue como un parto en el avión hasta que el comandante me avisó de que habíamos salido campeones".

De la misma manera, Sor Lucía Caram ha señalado que tanto ella como el resto de los argentinos le deben una disculpa a Leo Messi. Además, Caram ha recalcado proclamarse ganadores del Mundial era una gran oportunidad de reclamar el respeto a los derechos humanos en el país árabe.

Por otra parte, como suele habitual, Sor Lucía Caram ha comentado la actualidad política de nuestro país. Así, Diego Losada ha recalcado que la anécdota de la competición la protagonizó, en noviembre, Pablo Echenique, quien aseguró que no vería ningún partido porque le daba "asco". Sin embargo, el de Unidas Podemos compartió en la tarde del pasado domingo un tuit en el que afirmaba: "Desde el 11 de julio de 2010 no me hacía tan feliz el resultado de un partido de fútbol".

Desde el 11 de julio de 2010 que no me hacía tan feliz el resultado de un partido de fútbol. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 18, 2022 Me meo 🤣 pic.twitter.com/XrXKfetwCh — Max Pradera (@maxpradera) December 19, 2022

Ante este renuncio de Echenique, Sor Lucía ha destacado: "Creo que Pablo Echenique es muy boludo. Tenía la gran oportunidad de reconocer que ha visto el partido, que está contento y que lo celebra. Pero a estos no se les olvida que tienen que hacer política, intentan meter, por donde sea, sus luchas y sus ideologías. Seguramente lo ha visto, lo ha celebrado y ya está. No quiero perder tiempo con Echenique porque es un incoherente", ha apuntado Caram.

Todos hemos sido incoherentes porque todos hemos denunciado la dictadura de Catar. Sin embargo, hemos visto el Mundial, les compramos el Mundial y el petróleo. Forma parte de la incoherencia que tenemos todo el año cuando vemos los partidos por todo el negocio pornográfico que hay alrededor del fútbol. Pero lo seguimos viendo y seguimos siendo incoherentes, ¿qué vamos a hacer?", ha sentenciado.