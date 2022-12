El PSOE "no contempla" que el Constitucional frene su renovación y acusa al PP de "no respetar la separación de poderes"

El PSOE "no contempla" que el Tribunal Constitucional frene su renovación aceptando las cautelares solicitadas por PP y Vox para paralizar las enmiendas con las que el Ejecutivo pretende forzar la renovación de los cuatro magistrados que siguen siendo parte del Alto Tribunal pese a tener su mandato caducado desde el pasado verano. A su vez, los socialistas han cargado con todo contra los 'populares', a los que acusan de "no respetar la separación de poderes" y de generar una posible situación de "bloqueo que puede provocar una crisis sin precedentes".

"Como demócrata, no puedo imaginarme ese escenario. No lo contemplo", ha señalado Pilar Alegría, portavoz de los socialistas, al ser preguntada sobre qué pasos pretende dar el Gobierno y el partido en caso de que los magistrados acepten las exigencias del PP. A estas horas, el Constitucional todavía dirime si aceptar las medidas cautelares solicitadas por la oposición, que recurrió que el cambio legal que reforma dos leyes orgánicas -la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional- se haya hecho a través de enmiendas a la proposición de ley que suprime el delito de sedición, que no tiene nada que ver con el asunto del TC. Por eso, y por considerar que la reforma es "inconstitucional", el PP pidió el miércoles pasado al Constitucional que suspendiese cautelarmente la tramitación de las enmiendas mientras delibera sobre el fondo del asunto.

Para intentar que no se produzca esta "crisis sin precedentes", el PSOE y Unidas Podemos han presentado sendas recusaciones para pedir que los dos magistrados que tienen caducado su mandato desde junio "no puedan participar de una decisión donde ellos son juez y parte" y que también tiene el objetivo de que "el Congreso y el Senado sigan siendo las Cámaras donde reside la soberanía popular".

Con todo, Alegría ha querido retrotraerse a 2019, cuando se celebraron las últimas elecciones generales que ganaron los socialistas y que tuvieron unos resultados que, a su juicio, el PP sigue sin reconocer. “Desde el minuto uno, el PP ha deslegitimado a este Gobierno y ahora al Congreso y al Senado”, ha lanzado la portavoz, que ha dicho que la única “anomalía” que sufre este país es la de tener “una derecha antisistema cuando no gobierna”. “El PP entiende que para volver a gobernar en este país todo vale: bloquear el CGPJ, insultar al presidente del Gobierno y secuestrar al Congreso y al Senado, que es lo mismo que secuestrar la voluntad de la ciudadanía de este país”, ha lanzado desde Ferraz, donde ha ofrecido una rueda de prensa.

Asimismo, la portavoz de los socialistas ha querido desmarcarse de sus socios de coalición, Unidas Podemos, que este lunes han planteado la posibilidad de no acatar la decisión del Constitucional en caso de que no les sea favorable. "Siempre hemos dado muestras de nuestro respeto a la separación de poderes", ha señalado Alegría.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder del espacio de UP en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha señalado que el PP "tiene un problema con la democracia" y ha afeado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que haya dado el paso "de pedirle al TC que se inmiscuya y paralice una votación que forma parte de la soberanía popular". "Es de una gravedad supina", ha continuado la vicepresidenta, que ha puesto en el foco a Feijóo al señalar que "no está preparado para gobernar".