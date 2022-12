Una periodista de 'En boca de todos' destapa las amenazas que está recibiendo por parte de los seguidores de Aitana Ocaña

La ruptura de Aitana Ocaña y el actor Miguel Bernardeau ha supuesto un verdadero revuelo pues la noticia ha salido a la luz después de que ambos protagonicen La última, una serie en la que interpretan a una pareja.

Tras conocer la noticia, la cantante acudió a un evento donde, como era de esperar, los medios de comunicación le preguntaron cómo se encontraba. Así, Aitana pidió a los periodistas que dejasen de ir a su casa: "Vienen hombres durante la madrugada y estoy sola. Tengo miedo".

Estas declaraciones han desencadenado una ola de indignación entre los fans de la cantante, que no han dudado en defenderla, aunque traspasando ciertos límites. Este lunes, Alba García, periodista de En boca de todos, ha denunciado en el matinal el acoso y las amenazas que está recibiendo por parte de los seguidores de la cantante catalana.

"Los ataques empiezan a través de Twitter. Una de las seguidoras del club de fans de Aitana coge mi perfil de Instagram y lo publica en Twitter. A raíz de ahí, empiezan a escribirme por Instagram y me mandan mensajes diciéndome de todo, con vejaciones, amenazas...", ha destacado Alba García.

"Ojalá te despidan, cerda", "yo que tú no diría que eres periodista porque es el trabajo de los gilipollas dementes como tú" y "ojalá todos vayan a tu casa de madrugada, asquerosa", son algunos de los mensajes de odio que ha recibido la comunicadora que, tras comentar el asunto desde la redacción, ha acudido al plató del matinal de Cuatro.

Los fans de la artista aseguraban que Alba García había filtrado la dirección de la vivienda de Aitana. Además, tal como ha detallado el matinal, todo se debió a un error, pues los seguidores de la cantante confundieron a la periodista con otra persona que, al igual que ella, se llama Alba García.

"Me doy cuenta la misma noche que sucedió todo, y menos mal porque en una hora tenía multitud de mensajes de odio. Mensajes con insultos y vejaciones acusándome de que yo había filtrado la dirección de la casa de Aitana, su domicilio privado. El error se produce en el momento en que sí es verdad que se filtra esa dirección, se hace en un periódico y lo hace una periodista con mi mismo nombre: Alba García", ha explicado la mujer.

"Si tú haces click en el nombre de la periodista, sale su foto. No era yo, no tenemos ningún tipo de parecido físico. Sin embargo, una de las seguidoras empieza me encuentra en Instagram y ponen mi perfil. Sin corroborar ni comprobar nada dicen 'esta es' y empiezan a acusarme. Yo vengo de una cena con unos amigos, llego a casa, cojo el móvil y veo un montón de menciones en Twitter. 'Eres una sinvergüenza, traidora, cómo se te ocurre decir eso'... varias amenazas", ha continuado la periodista.

"Me están mencionando de forma pública y a través de mensajes privados. De pronto, hablé a quien inició todo y le pregunté qué se suponía que había hecho. Es cuando me dicen que yo había filtrado la dirección de Aitana, en ningún momento me preguntan. Yo les digo que no he sido yo", ha agregado Alba García que, además, ha destacado que se sentía "vulnerable" y "atacada": "Encima, había una acusación falsa porque no era yo esa persona".