Feijóo llama a los defraudados con el PSOE y Podemos y nacionalistas "moderados" a unirse al PP: "Es este Gobierno o España"

A pocos días de que finalice el año 2022 y ante toda la plana mayor del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha llamado a los votantes "defraudados" de la izquierda y a los nacionalistas "moderados" a unirse a su nuevo proyecto "sin etiquetas" con el que aspira a "recuperar la política y regeneración de verdad". Porque ya no se trata de "Génova o Ferraz; de derecha o izquierda; de centralismo o federalismo o independentismo. Esta vez es este Gobierno o España", ha concluido tras realizar un duro balance del año.

"Somos muchos españoles disgustados, abochornados y preocupados por la situación que vive nuestro país. Muchos votantes de Podemos, seducidos por sus ansias de regeneración, se han sentido traicionados y defraudados. Incluso muchos simpatizantes del nacionalismo moderado observan con inquietud este camino. La situación de España ya no es cuestión de siglas, ni bloques ni de frentes", ha asegurado.

El líder popular ha tildado de "pesadilla política" el último año y ha prometido derogar las últimas polémicas leyes si gana las generales. "Los delitos volverán a ser delitos, también el de sedición; atacar al Estado no saldrá gratis; robar el dinero de todos, se use para lo que se use, volverá a perseguirse porque es corrupción; se volverá a respetar la separación de poderes y el nuevo Gobierno no suplantará al poder legislativo ni al poder judicial; los agresores sexuales volverán a cumplir las penas que corresponden y los ministros que hagan mal su trabajo volverán a ser cesados".

El dirigente popular ha aprovechado para cargar con las fechas y la rapidez en que están aprobándose las últimas grandes reformas. "El Gobierno fía todo a una España desmemoriada e incapaz de tomar nota de sus desmanes: utiliza los festivos, puentes, el mundial, el sorteo y navidades".

Frente a este negro escenario que ha dibujado, el presidente del PP ofrece un líder "moderado" que "no se dejará coaccionar ni amedrentar" ya que, dirige un partido "que enfrentó desde el Gobierno el golpe de 1981". "Por mucho que nos provoquen, no me van a mover del marco de la moderación. Si alguien quiere un radical al frente del Gobierno de España, ya lo tienen".

Y para eso, no caerá "en la trampa" de la provocación. "Presentan a Otegui como hombre de paz porque nos quieren provocar; a Junqueras como modelo de convivencia porque nos quieren provocar; a Irene Montero como gran jurista porque nos quieren provocar".

Si bien Feijóo ha iniciado su discurso admitiendo los malos comienzos de su partido, con la salida de Pablo Casado, lo ha acabado elogiando el "fortalecimiento" del PP, que hoy lanza como única alternativa para el 2023. "Sánchez ha pasado de gobernar a resistir, de resistir a mentir y de mentir a claudicar; el PP habrá pasado de no llegar a ilusionar, de ilusionar a unir ala sociedad y de unir a la sociedad a gobernar".