Alba Carrillo, emocionada con el gesto de amor de su hijo Lucas: "Tengo la mayor de las suertes"

En las últimas semanas, Alba Carillo ha sido la comidilla por su affaire con el colaborador Jorge Pérez. Muchas han sido las especulaciones que han proliferado en torno a este tema, motivo por el que Alba ha tenido que clarificar los hechos en varias ocasiones.

Sin embargo, un gesto de amor de su hijo Lucas ha sido suficiente para volver a ver en Alba la paz que hace semanas no tenía. Un gesto de amor que ha conmocionado tanto a la exconcursante de Gran Hermano que ha querido compartir este momento con sus seguidores de Instagram.

Alba no se esperaba para nada esta grata sorpresa. "Tengo esto para ti que lo he comprado con mis ahorros y te lo he comprado porque eres la mejor mamá", expresó el hijo en común con Fonsi Nieto.

Alba Carrillo emocionada con la sorpresa de su hijo. INSTAGRAM

Lucas le ha obsequiado a la colaboradora de Ya es mediodía un colgante que detrás tiene mucho significado: representa la unión de ambos. "Tengo la mayor de las suertes. Es un hombrecito muy especial", desveló Carillo, quien decía que le picaban "los ojillos" como fruto de la emoción que sentía en ese momento.

En la story, Alba Carrillo abraza fuertemente a su hijo y le agradece el gesto y el detalle que ha tenido con ella. "Me va a dar buena suerte", expresó la colaboradora.