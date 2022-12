Las orgullosas palabras de Rauw Alejandro para Rosalía tras el cierre de 'Motomami Tour'

París disfrutó del último concierto de la gira Motomami Tour de Rosalía y en él estuvo presente su pareja, Rauw Alejandro. Aunque el puertorriqueño no ha podido acompañar a su pareja a cada concierto, lo que sí tenía claro es que no podía faltar al cierre de la gira.

Tras finalizar el show, el puertorriqueño publicó un tuit en el que dedicó unas palabras a la cantante. En él, Rauw dejaba saber al mundo lo orgulloso que se siente de Rosalía y, junto a su declaración, incluyó varias fotos del último show.

Para nadie es un secreto que Rauw ha tenido una gran implicación en el bienestar de Rosalía y prueba de ello es que el puertorriqueño no ha querido estar ausente en ninguno de sus conciertos. "Que año más cabrón bebé. Proud of You. Last Show of the year. Te Amo", expresó el cantante en su red social.

Rauw Alejandro en el último concierto del MOTOMAMI World Tour.

"Que año cabron bebé. Proud of you. Last show of the year. Te amo."

Rosalía y su disco Motomami han trascendido la industria musical y han acumulado grandes éxitos. De hecho, según el New York Times, el álbum se encuentra entre los tres mejores discos del año.