Alfombras de origen persa y paredes construidas por el General Narváez: así es la espectacular casa de Carmen Lomana

Parecía que el momento no iba a llegar, pero, por fin, Carmen Lomana ha abierto las puertas de su casa. Se trata de una espectacular vivienda situada en el centro de Madrid donde reside.

La que fuera concursante de Supervivientes ha desvelado para el nuevo formato de Mtmad, Hoy me quedo en casa, cómo consiguieron adquirir este piso y las curiosidades por las que está decorado.

"Se acababa de morir la abuela de un amigo mío y este me dijo que la casa que tenía era estupenda", cuenta la modelo sobre cómo descubrió la casa.

Aunque asegura que cuando la vio por primera vez destacaba por ser "vieja y horrible", Guillermo, el que fuera su marido, y ella se pusieron manos a la obra para darle un lavado de cara.

"Él hizo el diseño y la planificación de cómo queríamos que fuera su nueva estructura. Tiramos paredes, iluminamos por fuera y pusimos unos zócalos", es uno de los detalles que la empresaria destaca de este hogar que fue construido por el General Narváez.

Techos con molduras, chimeneas y muebles de diseño de origen francés son algunas de las características con las que cuenta esta casa. Pero el objeto favorito que la socialité tiene expuesto en unas vitrinas son unas figuras de biscuit que heredó de su abuelo y con las que asegura que de pequeña era con lo único que le gustaba jugar cuando iba a visitarles.

Carmen Lomana enseña el objeto más preciado que tiene en su casa. MTMAD

Así como esta colección tan especial y de gran valor, Carmen Lomana cuenta con otra que tiene características similares. Los suelos de parqué de esta vivienda están cubiertos por varias alfombras de origen persa y de la Real Fábrica de Tapices.

Estos objetos son perfectos para proporcionar elegancia y calidez a las estancias donde se colocan, pero son el foco principal para la acumulación de bacterias y gérmenes.

Es por ello que desde este nuevo espacio de Mtmad, la colaboradora de televisión ha contratado los servicios de una empresa especializada en su limpieza y cuidado, pues al ser unas alfombras de gran coste y validez, tienen que limpiarse de una manera especial.

Una de las alfombras de la colección que tiene Carmen Lomana en su casa. MTMAD

"Yo si no tengo todo ordenado, muy limpio y oliendo muy bien no soy feliz. Soy muy ordenada desde pequeñita. Soy muy germánica, parece que me hayan educado en un colegio alemán" asegura Lomana acerca de sus manías al mantener su vivienda en perfectas condiciones.