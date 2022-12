El increíble testimonio del padre de Britney Spears sobre la tutela: "Sin ella, no sé si seguiría viva"

Poco más de un año después del fin de su tutela de 13 años, Britney Spears es una mujer casada, que ha podido salir del país, que tiene su propia casa, que es quien maneja el dinero que ha generado y que lleva el control de sus redes sociales. Cosas que desde 2007 no podía hacer puesto que no era libre. Sin embargo, James Spears, su padre y tutor durante esos 13 años, ha hablado ahora por primera vez y ha defendido no solo su gestión sino su papel en la vida de la Princesa del Pop.

James ha decidido romper su silencio en una entrevista con el Daily Mail en la que, entre otras cosas, se congratula por haber sido quien estaba detrás de su hija en aquella época, puesto que según él la cantante de Toxic o Womanizer estaría muerta sin él debido a los escándalos y luchas personales que vivió por la presión mediática desde muy joven.

"Su vida estaba en ruinas y estaba en serios apuros físicos, emocionales, mentales y financieros. No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Y ha sido un infierno, pero yo quiero a mi hija con todo mi corazón y con toda mi alma. Dios mío, ¿dónde estaría ella sin esa tutela ahora? No te voy a pintar un escenario perfecto. Esa tutela se dio en un momento extraordinario y sin ella no sé si [Britney] seguiría viva, no lo sé", ha declarado James Spears, de 70 años.

"La situación entre nosotros es simplemente terrible", ha añadido, así como también ha hablado de sus nietos. "La tutela fue una buena herramienta para protegerla a ella y también a los niños. Sin ella, no creo que Britney hubiese podido recuperar a sus hijos más tarde", ha puntualizado sobre la situación de la cantante con Sean y Jayden, los hijos que tuvo con su exesposo Kevin Federline.

Según Spears, sin la tutela, Britney los habría perdido para siempre: "Ni perdían el tiempo con su madre ni lo perdían con su padre. Mi objetivo principal entones era que Britney volviera con sus hijos en una relación sencilla. Y la tutela, como dije, le dio a Kevin una sensación de paz y protección". Según ha salido a la luz, Jamie Spears y Kevin Federline están escribiendo un libro conjunto sobre cómo ser padre.

🚨 Kevin Federline and Jamie Spears are writing a book together about fatherhood. Jamie Spears also was interviewed by Daphne Barak. https://t.co/zs38Qoa0dq — yourhonor (@notedyourhonor) December 17, 2022

La sensación de paz y seguridad de Kevin se debía, según James, a "las reglas" que impuso el juez, por las que era el abuelo quien supervisaba las horas que pasaba Britney con sus hijos. "Esas reglas fueron una gran herramienta. Nos permitieron ayudar a los niños, pero también a proteger a Britney", ha agregado, así como finalmente ha explicado la residencia en Las Vegas que la cantante aseguró que fue obligada a hacer.

"Ella no tenía nada de dinero. Y la tutela establecía un recurso donde ella podría recuperarse financieramente. Y, bueno, trabajamos, y ella trabajó, y se puso en pie en materia económica", ha dicho James sobre aquellos conciertos que, según Britney, realizó en contra de su voluntad. "Lo que yo entiendo por tutela es ayudar a alguien a recuperar su vida y regresar a la sociedad para vivir normalmente", ha señalado para acabar.