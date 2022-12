El PP reivindica su "derecho y obligación moral y ética" de acudir al TC para frenar "el delirio dictatorial de Sánchez"

Arrancada la cuenta atrás para que el TC tome la decisión clave, los populares vuelven a reivindicar su "derecho y obligación moral y ética" de acudir a los tribunales para frenar "el delirio dictatorial de Sánchez" en el Congreso de los Diputados.

Así, el PP se defiende ante el Gobierno que le acusa de "tratar de controlar la democracia por la puerta de atrás" con su recurso ante el Tribunal Constitucional. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, también advirtió este domingo de las "graves consecuencias" que tendría que el órgano se alinease con esta "maniobra".

Precisamente, el argumento de los socialistas para criticar a la oposición, es la que emplean los populares contra el Gobierno, al entender que es Pedro Sánchez quien "atropella" a las instituciones. Y es que, como recordó este domingo el coordinador general de la oposición, Elías Bendodo, el Gobierno de PSOE y UP han aprobado en el Congreso la reforma de cuatro leyes orgánicas "sin los informes necesarios y preceptivos y de forma exprés".

De ahí que la oposición acuda al tribunal de garantías, no para denunciar el fondo de las reformas, sino la forma de la misma. Los populares subrayan que, además de la inconstitucionalidad de su contenido, reformar leyes orgánicas que afectan al Poder Judicial vía enmiendas supone "hurtar el debate y los informes preceptivos acerca de las iniciativas". Por eso, advierten de que "no deberían" tramitarse.

Este lunes, el Tribunal Constitucional se reúne de nuevo -el jueves pasado lo pospusieron por falta de acuerdo- para decidir si acepta el recurso del PP y, en consecuencia, paraliza la supresión del delito de sedición, la rebaja el delito de malversación y modificación de la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)].

El TC también podría optar por la opción contraria: rechazar el recurso de amparo, que el viernes se amplió con declaraciones de los letrados de la Comisión "que aseguraron que hay enmiendas que podrían no tener una conexión material, además de no guardar relación de homogeneidad mínima con la proposición de ley, así como que el presidente obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir dichas enmiendas".

La cúpula del PP se reúne hoy en Génova

Mientras los juristas fallan, la cúpula del PP estará reunida en su sede para analizar la "gravedad del momento político" por el que atraviesa España e implicar a todo el partido en el "reto" de echar del Palacio de la Moncloa a Pedro Sánchez, que "no tiene límites", según han informado a EP fuentes del PP. A las 12.00 horas, Feijóo hará balance del curso político ante sus barones y otros cargos del partido, con los que compartirá reflexiones.

Feijóo, fijará la mirada en las urnas del próximo curso tras recordar -como ayer Bendodo- que "el Gobierno quiere sacar todos los cubos de la basura antes de que termine el año para que no huelan en año electoral".