Al PP se le atraganta la democracia

Llevo meses escribiendo sobre la deriva extremista, primero con Casado y con Feijóo después, a la que el PP se estaba desplazando en su intento de capitalizar los votos más ultras de este país. Una lucha con Vox que no se basa en buscar las diferencias entre sus partidos, sino que se disputan los mismos votos con argumentos prácticamente idénticos.

Un PP de Feijóo que se aleja de los valores democráticos y constitucionales, a la vez que la doctrina interna de Ayuso gana terreno en el PP. Un PP que miente cuando dice que apoyaron la Constitución, ya que la mitad de los diputados de la entonces Alianza Popular votaron en su contra o se abstuvieron. Un PP que no asume que para que la Constitución funcione, necesita partidos de Estado que cumplan sus artículos. Al PP le viene grande el compromiso democrático.

Un partido condenado por corrupción que no duda en bloquear las instituciones para su beneficio, un partido condenado por corrupción que no duda en acusar a todos de ser malos españoles, de traidores, de golpistas, de etarras…

Unos jueces con su mandato y funciones caducadas han tratado de asaltar el Congreso

Hay que ver lo que le costó al PP reconocer el golpe del 36 y, sin embargo, ahora ve golpismo en cada decisión democrática que toma la mayoría del Congreso. Su última andanza ha sido utilizar su bloqueo en las instituciones judiciales, por el que mantiene una mayoría conservadora para frenar la actividad parlamentaria. Un asalto al Congreso que no debe quedar impune. Si en el 81 un tipo con tricornio quiso frenar la democracia, en el año 2022 unos jueces con su mandato y funciones caducadas han tratado de asaltar el Congreso para impedir que el PP vuelva a perder una votación parlamentaria y, por lo tanto, democrática. El PP quiere seguir teniendo el comodín judicial que le permita frenar a un Gobierno legítimo emanado de las urnas en el año 2019.

Pues que tengan claro que no desistiremos, no nos rendiremos y no cederemos. Se creen más fuertes que la democracia. Y eso es porque nunca la entendieron.

Ya va siendo hora de que tengamos una derecha democrática, de una vez por todas.