La íntima confesión de Jorge Javier Vázquez sobre una operación estética para superar su complejo: "Me ha quedado preciosa"

Hace unos días, Jorge Javier Vázquez reveló que la apnea del sueño que padece le ha obligado a tener que dormir "el resto de su vida" conectado a una máquina. "Ahora tengo que pasarme todas las noches del resto de mi vida con estas pintas tan poco favorecedoras", desveló el presentador en su blog que publica en la revista Lecturas.

Horas después, el catalán volvió a hacer una confesión personal. Y esta vez tiene que ver con un retoque estético. Fue durante un intercambio de papeles en Sábado Deluxe, donde Susi Caramelo hizo de entrevistadora y sentó al catalán en la silla del entrevistado.

Entonces, la humorista se hacía eco del complejo que Jorge Javier confesaba tener en su libro, un "complejo" -tal y como tildó él mismo- relacionado con el tamaño de su pene y con la que no se sentía del todo a gusto.

"Ya le he puesto solución", aseguró. "Me han inyectado ácido hialurónico en el glande y me ha quedado precioso, como muy juvenil, es que con los años todo se resiente", reveló.

Respecto a su problema de apnea, el presentador ha contado cómo la máquina a la que está conectado y él se han vuelto inseparables y tiene que llevársela hasta para irse de viaje, y ha mostrado una imagen de la máscara con la que tiene que dormir cada noche y que le conecta a la máquina.

"También duermo con férula, pero eso me preocupa menos porque es más disimulable", ha añadido Jorge Javier Vázquez.