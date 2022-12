Las Ninyas del Corro: "Es una faena grande ser mujer en el rap"

A pesar de su juventud, Felinna Vallejo y Laüra Bonsai son unas raperas de la vieja escuela que rinden homenaje a los clásicos del género de los 90 con sus temas. El dúo se hace llamar Las Ninyas del Corro y actúa en el OchoyMedio de Madrid mañana jueves para celebrar la salida hace un año de su primer disco, Onna Bugeisha.

A pesar de su nombre, nada que ver con los chicos del coro, ¿no?Felinna (F). Absolutamente nada

Laüra (L). Fue como un juego de palabras que nos vino al dedo porque éramos niñas cuando montamos el grupo e íbamos mucho a los corros que se creaban en la calle de batallas de gallos, de gente improvisando rap… Iban pocas chicas a esos eventos y nos pusimos ‘las ninyas del corro’.

Sus letras suenan más fuertes que el corro de la patata…F. No son son letras infantiles, desde luego. Trabajamos mucho en ellas. Y el que no las entienda, que se vayan a consumir mainstream.

L. Son letras comprometidas, con mucho mensaje. Creo que cualquier chica de nuestra generación se puede sentir representada. Hacemos guiños a los chicos, a la música, a la vida, a la familia…

Laura y Felinna, ¿a quién le dedican sus zarpazos musicales?(Risas). F: A todo. A la industria, a los chicos raperos...

F. Son nuestras reflexiones. Al final es un mix de lo que veo, lo que escucho y lo que siento. Pero sí metemos mucha caña. El rap es un género en el que ha sido imposible hacerse un hueco siendo mujer y tenemos que poner en su sitio a mucha gente.

No quiero incidir en el tema, pero las mujeres en el rap solían ser minoría. Hasta les llaman ‘bro’ (de “hermano”) a las chicas en la jerga rapera...F. Sé que el lenguaje irá cambiando, es algo muy interiorizado. Yo a veces hablo con una amiga y también le suelto: “¡tío!”. Hay cosas más fuertes que el hecho de que te llamen ‘bro’. Lo resumía muy bien un chaval el otro día en Twitter: ‘¿se puede ensalzar el talento de una mujer sin tenerla que comparar con un hombre?’.

Si no habla el pueblo de lo que le pasa al pueblo, ¿quién lo va a hacer?

¿Son como las Thelma y Louise del rap?F. Un poco. Yo diría las Avengers del rap.

L. Yo, las Saylor Moon (un cómic japonés). Unas guerreras.

Les gusta meter temas sociales en las letras. Se estarán poniendo las botas, según están las cosas…L. Venimos de un barrio obrero de la periferia de Barcelona. Todo lo que pasa en la sociedad nos afecta. A alguien que no se preocupa por estos temas sociales es porque está en una posición de privilegio. Si no habla el pueblo sobre lo que le pasa al pueblo, ¿quién lo va a hacer?

F. Estamos agradecidísimas porque nuestras familias nos han dado todo sin tener nada. Y somos conscientes de nuestra raíz. Nos lo hemos tenido que currar.

Han colgado el cartel de ‘no hay entradas’ en sus conciertos en Atenas o Toulouse. Pero… ¿entienden esas rimas tan combativas por Europa?F. La gran mayoría no, pero sí conectan de otra forma. Las intuyen también. Antes de salir a escena en Grecia, un grupo de chicas en primera fila nos hacían un cántico que lógicamente no entendíamos pero intuíamos que era feminista, como ‘a tope con vosotras’. Al revés pasa igual.

L. Quizá no entienden el idioma, pero sí tu estética o la forma de mostrarte en redes o vídeos. Y la nuestra no es ostentosa, sino sabiendo de dónde venimos. En los últimos años, cada vez hay más mujeres en los festivales, y esto está llegando a sitios como Grecia.

El dúo de rap ya ha actuado por Francia o Grecia y ahora vuelve a girar por España Lara Gess

Sus números van subiendo. Hay canciones suyas con más de un millón de reproducciones. ¿El objetivo es doblarlo o no están muy pendientes de Spotify y Youtube?F. Nos da igual. Es guay porque ves que vas por buen camino, pero es un indicativo un poco confuso. Vivir constantemente de los seguidores en redes sociales es enfermizo y no es la realidad. Nos quedamos más con la respuesta del público en concierto.

L. De hecho, ni lo miramos. El otro día nos sorprendió que llevaban muchas visitas, porque… ¡no lo mirábamos desde hace un año! Está muy bien, estamos muy agradecidas, pero hay que seguir.



Sorprenden en sus canciones las bases, parecen de Nas o Cypress Hill, artistas que ya triunfaban cuando no habían nacido.L. Es lo que hemos escuchado y como queríamos sonar. Y es una suerte haberlo podido hacer, porque al principio nadie nos hacía una base ni lo podíamos pagar.

F. Poder tener un productor a nuestro lado es increíble. Y hay un nivelazo de productores en este país.

Por cierto, que una de las dos nació el mismo día que murió el mítico rapero Tupac, ¿imprime carácter? ¿Era cuestión de destino?L. Ha sido algo que siempre me ha chocado. Mola pensar que cuando yo nacía, los artistas que me gustaban estaban ahí.

Vivir constantemente de los seguidores en redes sociales es enfermizo y no es real

Han estudiado Periodismo y Psicología. ¿Hacen falta muchos artículos y terapia para aguantar siendo dos mujeres en el mundo del rap?F. Definitivamente, sí. Yo estudio Psicología, Laura ya ha acabado la carrera. Y hago un llamamiento a todas las personas que se dedican al arte: ¡cuiden su salud mental! Es muy difícil estar aquí dentro y que no se te vaya la olla. ¡Es tan inestable, tan incierto todo, hay tanta parafernalia! Tienes que rodearte de los tuyos y poner los pies en la tierra. Y si necesitas un profesional que te ayude, no pasa nada, nada.

L. Mira, es una faena grande ser mujer en el rap, pero lo que más me afecta en este mundo es más lo que tiene de carga mental y de resaca emocional: hacer un concierto y volver a tu curro el lunes, tienes pensamientos intrusivos… Y eso hay que mirarlo.

Le dedican una canción a Gemma Mengual. ¿Es porque les gusta mojarse o porque nadan a contracorriente?L: Hemos hecho tributos a Gata o a Lola Flores. Pero en estos casos, son guiños no necesariamente pensados.

F: El tema salió porque Franco Carter, con el que colaboramos en esa canción, dice la frase: «Trabajando fuerte para llegar al final aunque solo se vea una parte. Gemma Mengual». Y nos pareció brutal.



Nombran a Gata Cattana, la rapera española tristemente fallecida antes de los 30. ¿Cuánto ha influido en su generación?L. Muchísimo. Fue de las primeras en hacerse un hueco, en ser respetada, con una música muy feminista y comprometida. Y sentirse representada de esa manera, jolín, es muy bonito.

A todas las personas que se dedican al arte: ¡cuiden su salud mental!

Son de Barcelona, pero aspiran a romperlo esta semana en Madrid. ¿Cómo?F. Con muchas ganas y mucha ilusión. Estamos preparando un fin de año y un de ciclo, porque el año que viene tenemos muchas fechas más. Pero Madrid es una ciudad tan potente y tan rapera… Dimos un concierto en febrero, vendimos todo, fue muy especial, y queríamos celebrar con una fiesta especial el aniversario de nuestro disco, que cumple año.