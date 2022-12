Sonsoles Ónega obliga a Miguel Lago a pedir perdón a un reportero por un comentario fuera de lugar

El programa Y ahora Sonsoles ha vuelto a ser testigo de un encontronazo entre la presentadora, Sonsoles Ónega, y uno de sus colaboradores, Miguel Lago. Este viernes, Ónega ha obligado al humorista a disculparse con uno de los reporteros del programa después de una salida de tono del cómico.

Todo ha ocurrido cuando Sonsoles Ónega daba paso a Pablo Hermaz y a la sección del programa Si lo veo, me lo creo, que recopila vídeos curiosos. "Si tuviera que elegir un solo vídeo no podría porque todos los que trae me gustan", manifestaba la presentadora antes de ceder el testigo a Hermaz.

Aunque el periodista Josu Larrea es el encargado de llevar esta sección de manera habitual, los viernes es Hermaz quien sustituye a su compañero, lo que ha provocado un comentario por parte de Miguel Lago.

"El Josu Larrea de Hacendado", ha bromeado Lago, unas palabras que no han gustado nada a la presentadora. "¡Oye, por favor, qué duro!", ha expresado Ónega, antes de obligar a su colaborador a pedir disculpas al reportero.

"No, no, esto no se queda así, voy a exigir una rectificación", ha insistido la presentadora dirigiéndose a Miguel Lago. "Entono el mea culpa", ha admitido Lago, que ha matizado la comparación: "El Josu Larrea de los viernes", ha dicho.

Por su parte, el periodista aludido tampoco se ha quedado callado al responderle a Lago con el siguiente zasca: "Los productos de Hacendado son de muy buena calidad, ya lo he dicho", ha zanjado.