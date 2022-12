Jorge Javier Vázquez revela el problema de salud que le obliga a un cambio "el resto de mi vida"

La apnea del sueño que padece Jorge Javier Vázquez ha obligado al presentador a tener que dormir "el resto de su vida" conectado a una máquina. "Ahora tengo que pasarme todas las noches del resto de mi vida con estas pintas tan poco favorecedoras", ha desvelado el también escritor en su blog que publica en la revista Lecturas.

El presentador ha contado cómo esta máquina y él se han vuelto inseparables y tiene que llevársela hasta para irse de viaje, y ha mostrado una imagen de la máscara con la que tiene que dormir cada noche y que le conecta a la máquina.

"También duermo con férula, pero eso me preocupa menos porque es más disimulable", ha añadido Jorge Javier Vázquez.

En este contexto se plantea cómo sería si tuviese una relación: "A lo mejor, antes de que me muera, aparece alguien con el que duerma más de tres noches seguidas. ¿Y os parece de recibo que a las primeras de cambio me vea con esta máscara que va conectada a un tubo larguísimo para que me pueda mover a mis anchas durante la noche sin temor a desconectarme?", se ha preguntado.

Según explican desde la Clínica Mayo de EE UU, la apnea del sueño es un trastorno "potencialmente grave en que la respiración se detiene y recomienza repetidas veces". Pueden padecer esta enfermedad aquellas personas, mayoritariamente hombres, que "roncan sonoramente y sienten cansancio incluso después de una noche completa de sueño", indican.

A pesar de este problema, el presentador se ha tomado con buen humor este cambio drástico en su vida. "Como no me eche un novio que sea seguidor de la saga Star Wars y le ponga cachondo Darth Vader, lo tengo crudo", ha manifestado.

Otra opción, prosigue Jorge Javier, es dormir en habitaciones separadas "si apareciera otra persona en mi vida". En su opinión, concluye, "cada vez me parece mejor idea coincidir en la cama solo para celebraciones y no por obligación".