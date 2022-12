Cristina Porta rompe a llorar por las palabras de su madre en 'Sálvame': "Si es lo que quiere, yo siempre la voy a apoyar"

La recién llegada a Sálvame como colaboradora, Cristina Porta, está en el punto de mira de sus compañeros. Y es que las palabras de la nueva tertuliana no son del agrado de todos. Sin embargo, este viernes, el programa ha emitido unas palabras precisamente de su madre sobre el trato a su hija, con las que la periodista se ha emocionado.

Después de escuchar la conversación que el espacio de Telecinco mostraba de su exnovio, con el que no acabó bien, Porta ha llegado a su límite con el testimonio de su madre, María Acosta. Cuando le han preguntado sobre lo que piensa sobre que su hija trabaje en Sálvame, la mujer ha sido clara.

"Si es lo que ella quiere, yo siempre la voy a apoyar", decía su madre. Nada más escucharlo, la periodista se ha echado a llorar y ha girado su silla, para que la cámara no la captara. "No voy a hablar, porque ella ya se defiende como es. Las mentiras son muy fácil de hacerse, hay que demostrarlas", ha defendido su madre.

"Ella es valiente y no tiene nada que esconder", ha continuado su madre. "Es muy fácil hacer daño a una persona cuando solamente busca trabajar para vivir, no hacerse famosa", ha defendido. "Mi hija no se merece el trato de plató que se le está dando", ha insistido.

"A mí me pueden llamar de todo, pero me duele mi madre", ha explicado Porta para justificar sus lágrimas. Además, ha contado que lo ha pasado mal por ella en televisión, tanto en Secret Story como en Sálvame, un programa que le encanta. "El sufrimiento de mi madre es lo que me duele", ha asegurado.