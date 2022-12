'Todo es mentira' habla con un grupo de españoles atrapados en Perú con las revueltas: "La embajada no da ninguna solución"

Perú está viviendo una crisis política que está derivando en numerosas revueltas. Y Todo es mentira ha podido hablar con un grupo de españoles que se encuentran encerrados en el país latinoamericano, sin mucha ayuda de la embajada española.

Tres amigas vascas han hablado de las recomendaciones de la embajada: permanecer atento a la evolución de la situación, limitar los desplazamientos al máximo, evitar acercarse a zonas de manifestaciones o concentraciones, y aplazar viajes a Perú.

"Tú estás encerrado en un hotel costeándote tus propios gastos y te dicen que permanezcas atento. ¿Y a qué van a estar atentos?", reivindicaba Javi Gómez. Las chicas han contado un episodio conflictivo en el país: viajando en un tren, se vieron obligadas a bajar de él ante una revuelta que impedía el paso.

Por otro lado, Carlos Cuenca ha hablado de su situación: "Sabemos de gente que hay gente que no puede llegar a sus puestos de trabajo. La situación es caótica y todo va cambiando cada hora". "Se supone que el aeropuerto vuelve a abrir a partir del mediodía, pero tampoco lo sabemos. Cambia minuto a minuto", ha añadido.

"Hemos estado nosotros detrás de la aerolínea. A mí me han cancelado tres vuelos y me han dado uno para el domingo. Hay que estar pendiente a si sigue el vuelo o está cancelado", ha contado el chico español. "Necesitamos una solución", ha insistido. "Se habla sobre todo de la respuesta de la embajada, que no da ninguna respuesta", ha explicado.