El mensaje completo de Íñigo Onieva a Hugo Arévalo por ser el nuevo interés de Tamara Falcó: "Te habría machacado la cabeza"

Sálvame ha sacado a la luz la peor cara de Íñigo Onieva. El ex de Tamara Falcó le ha enviado un mensaje muy agresivo a Hugo Arévalo, quien podría ser el nuevo interés de la duquesa de Griñón. Y, aunque El programa de Ana Rosa ha sacado algunos de los insultos que el empresario le envía a su amigo íntimo, la tertulia de la tarde ha leído el texto al completo.

Las líneas contra Arévalo han sido leídas por la periodista Pilar Vidal, quien ha recibido el mensaje original. Tras varios intentos por una mala conexión, la informadora ha leído cada una de las palabras: "Hugo, eres una sucia rata. Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres".

"Pero tú, encima, te has declarado y has besado a la ex prometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos. Y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo", ha continuado, haciendo un inciso cuestionando la realidad de estas palabras.

"No es que solamente no seas hombre, sino que eres un mierda de ser. Tras haberte acogido en mi relación, incluyéndote en todos nuestros viajes y planes, vas y te atreves a hacer semejante traición y aprovecharte de una mujer vulnerable", ha leído.

Acto seguido, el mensaje se ha tornado más violento: "Ahora es vox populi, pero tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado, si no habría ido a tu casa a machacarte la cabeza. Y te habría dado una tras otra sin parar. Una tras otra Das asco, pero sobre todo pena".

Vidal ha comenzado a enumerar todos los insultos: "Eres un nuevo rico, trepa social, interesado, tóxico y nocivo, inseguro... Que se coge berrinches cada vez que no es incluido en un plan, y siempre hablando mal a tus espaldas".

Además, Onieva se refiere en el texto a una filtración en un viaje: "E incluso filtrando a la prensa que había información que solo tenías tú, tipo Casa de campo. Todos sabíamos que tú eras el topo, y ahora eres la rata". "Te tenía especial cariño, porque pensaba que había algo en ti, a pesar de toda esa inseguridad", ha seguido.

"Y me esforzaba en sacarlas a relucir, pero que me hayas hecho esto, habla de ti por sí solo, del tipo de espécimen que eres. Lo peor de todo es que no me sorprendió cuando me enteré, sino que hasta me lo esperaba", ha reconocido. "La verdad es que no vales ni el tiempo que destino a escribir estas líneas, te vas a quedar muy solo, más de lo que estás", le ha amenazado.

Además, se ha vuelto mostrar agresivo: "Pero ver como acabas va a ser mi satisfacción, más que ir a tu casa y aplastarte. Más te vale que no te tenga cerca, pero dado que no voy a ir a tu casa y no voy a ir a por ti, quiero que esto quede expuesto ante todos".

Por último, ha señalado: "Para que vean la clase de persona que eres. No creo que te avergüence, pero no me puedo aliviar machacándote, así que me desahogo de esta manera". "Si reacciona así, es como si fuese una posesión", ha comentado Vidal. "La agresividad que proyecta es muy similar a la de 'el Yoyas', y lo digo en televisión", ha declarado, enfada, María Patiño.

"Hugo de momento no es nada, es un amigo que Tamara tiene desde hace tiempo. Ha tenido dos citas y ya está", ha explicado Vidal. "Hay que quitar las caretas por mucha imagen y agencia que lo encubra", ha defendido la periodista tras leer el mensaje.