Makoke se someterá al poli del 'Deluxe' este sábado, donde hablará de la boda de Kiko Matamoros y Marta López y de su hija

Sálvame ha conectado este viernes con Kiko Matamoros, que continúa en Dubai con su prometida Marta López Álamo. El colaborador, pese a no revelar a qué compañeros invitará a la boda, ha recibido una noticia: su ex Makoke se enfrentará al polígrafo este sábado en el Deluxe.

El programa de Telecinco le ha mostrado imágenes de su hija Anita Matomoros comentando la ceremonia de su padre con la influencer, y le han preguntado si la invitará a la boda expresamente. "Le molesta que hable yo de ella en público, por lo tanto, no lo voy a hacer", ha explicado, puesto que ambos siguen manteniendo un conflicto.

Tras sus palabras, María Patiño ha hecho el comunicado: "Makoke se somete a un polideluxe". Sin embargo, Matamoros ya conocía la noticia. "A Kiko le gustaría que yo estuviera fuera de televisión", ha declarado su ex en el anuncio de su visita al programa del sábado.

Además, la invitada "no ha vetado a nadie". "Vamos, que va a hablar", ha resumido Kiko Matamoros tras ver la grabación. La ex del tertuliano habría cambiado de opinión sobre someterse al polígrafo. "Me tengo que ir, que se me hace tardísimo", se ha excusado el colaborador para no dar su opinión al respecto.

"¿Sospecha que la boda entre Kiko y Marta es una excusa para vender una exclusiva?", le ha adelantado Patiño a su compañero, como una de las preguntas a las que se someterá Makoke. Tras un largo silbido, Kiko Matamoros ha mostrado su sorpresa: "Es dura".