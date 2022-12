Pablo López se sincera sobre la relación con su madre: "Gracias a ella mantengo los pies en la tierra"

El pasado jueves tuvo lugar la entrega de Premios Cinfa '¡Buenos días, Javi y Mar!' Por un mundo mejor, una gala benéfica organizada por Cadena 100.

Celebrada en el cine Capitol de Madrid, acudieron muchos rostros conocidos relacionados con el periodismo y la música. Pablo López fue uno de ellos y tuvo su papel muy significativo durante la noche.

El cantante celebra este viernes la final en directo de La Voz, el programa de Antena 3 donde es coach junto a Antonio Orozco, Luis Fonsi y Laura Pausini.

Coincidiendo a su vez con los últimos días del año, el malagueño no ha dudado dos veces y ha atendido a los medios para hacer un balance sobre su 2022. "He aprendido muchísimo de todas las cosas que he vivido, de la gente que he conocido y de los abrazos tan bonitos que me he llevado" asegura.

Asimismo, ha aprovechado para hablar de la que considera como la mujer de su vida: su madre. "Gracias a ella consigo mantener los pies en la tierra y no perder el rumbo", afirma con cariño, respeto y admiración.

Para quien se reserva las palabras es Laura Rubio, su novia. Pablo López es muy discreto en cuanto su vida íntima y prefiere no dar declaraciones al respecto de su relación.

"Enamorado estoy desde que nací" es lo único que responde cuando le preguntan por ella. Lo que sí aprovecha para pedir es un próspero año nuevo y "mucha salud".