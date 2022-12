Adara reaparece tras su rinoplastia y cuenta todos los detalles de su operación

Lo prometido es deuda. Adara Molinero contó esta semana que iba a someterse a una rinoplastia y que, en cuando se sintiera preparada, contaría todos los detalles de su operación. Por ello, este viernes se ha pasado por Instagram para relatar su experiencia.

Solo un día después de pasar por quirófano, la ganadora de GH VIP 7 ha compartido una serie de stories hablando de cómo se encuentra. Con el rostro visiblemente inflamado y cubierto de vendas, la joven ha asegurado que está "genial" y que apenas siente dolor.

"Cuando os digo que estoy superbién, me refiero a que esto no tiene nada que ver con una operación de pecho. No duele nada. No siento nada. Solo noto una ligera congestión, unos moquitos, y ya está", ha señalado Adara, buscando tranquilizar a todas las seguidoras que le han confesado su miedo a pasar por una intervención de este tipo, pese a tener ganas.

Adara Molinero habla de su operación de nariz. INSTAGRAM / ADARA MOLINERO

La influencer, que desde este jueves descansa en casa de su madre, Elena Rodríguez, ha aclarado que tiene el labio hinchado porque lo mordió en la operación, pero no ha destacado ningún otro detalle.

Adara ha informado que el próximo jueves le retirarán la férula y el vendaje de la cara, lo que le permitirá comprobar el resultado de su operación. "La veo más chiquitita", ha valorado sobre su nariz.

En sus anteriores publicaciones, la joven confirmó que la intervención consistía en reducir los dos cartílagos alares y conseguir así corregir "la desproporción" que tenía en la punta. Además, también buscaba reducir dos aristas de los huesos nasales a través de ultrasonidos.