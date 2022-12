'Ya es mediodía' narra el caso de un restaurante condenado a pagar un euro a cada comensal por un trozo de pan que no pidieron

Acudir a un restaurante es una de las prácticas más comunes en nuestro país, sin embargo, el momento de abonar la cuenta por aquello que hemos consumido no es plato de buen gusto para nadie. Por ello, debemos revisar que la factura es correcta y, así, evitarnos algún susto.

Este viernes, Ya es mediodía ha narrado el caso de un restaurante que ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a pagar un euro a cada uno de los comensales de una mesa en la que sirvieron una bandeja con pan cuyo precio no aparecía especificado en la carta del establecimiento.

El matinal ha contactado en directo con Pablo Gerbolés, uno de los clientes afectados y, además, abogado de FACUA en Castilla y León: "Todos los servicios accesorios que preste un restaurante, distinto de lo que son los platos que pedimos, deben figurar también con el precio. Así, la gente decide si lo consume o no o en qué cuantía".

Gerbolés ha destacado que ha comprobado, después de su denuncia, si el establecimiento había incluido el pan en su carta y, además de haberlo hecho, ha asegurado que el coste ha subido y, en lugar de un euro, ahora es de 1,50 euros: "Ha pasado un año y medio, consta a ese precio y es perfectamente correcto".

El letrado ha señalado que el proceso judicial no ha supuesto ningún coste porque, "en procesos de pequeña cuantía no se precisa de abogado y procurador": "Se trata de que los consumidores nos demos cuenta de que si no figura el pan en la carta no nos lo pueden cobrar y lo podemos advertir allí en directo. La gente va a seguir comprando el pan aunque figure el precio porque nos gusta comer con pan. No pasa nada, pero debe figurar lo que nos van a cobrar porque hay gente que, por ejemplo, no consume pan. Es decir, viene el pan sin pedirlo para la gente que está en la mesa, pero puede que haya gente alérgica o a dieta y no lo quieran o puedan comer".