El encontronazo de la actriz María León con la Policía Local de Sevilla supuso un verdadero revuelo en los medios de comunicación que, rápidamente, emitieron el vídeo grabado por la intérprete donde se veía cómo los agentes procedían a su detención tras descubrir que no tenía la documentación que le habían pedido.

Este viernes, En boca de todos ha mostrado, en exclusiva, más vídeos grabados por María León durante el tenso momento con los agentes. En las imágenes se puede ver cómo la actriz asegura que no ha hecho nada, pero los agentes afirman que debe acompañarlos a comisaría.

El segundo vídeo emitido en el matinal de Cuatro muestra cómo la actriz agrede a una de las agentes que intenta detenerla. Así, León fue introducida en el furgón policial, desde donde continuó grabando. La intérprete, además, presentó una denuncia contra los agentes por "detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral".

De la misma manera, el matinal ha mostrado las declaraciones de María León: "Celebrábamos el fin de un rodaje en una terraza de Sevilla y nos dirigíamos a otra. En el trayecto, un amigo iba en bicicleta y fue detenido por la Policía. Me piden que me identifique. No llevaba ninguna documentación, pero les dije verbalmente mi nombre completo y DNI. Grababa con el móvil la secuencia y me dicen que deje de hacerlo".

"Me meten en el coche patrulla, siento gran claustrofobia y empiezo a hiperventilar. Presento lesiones en la rodilla y en las muñecas del momento de la detención. En comisaría, se me adelanta la menstruación y no me asisten ni proporcionan ningún producto de higiene personal. Me obligan a permanecer manchada y sangrando. He denunciado por delitos de detención ilegal, delito de lesiones y contra la integridad moral. También requerí de tratamiento psiquiátrico por los pensamientos intrusivos y el terror de lo vivido, impedía mi descanso y estaba en estado de alerta permanente", apunta María León.

Por su parte, Nacho Abad ha destacado que los testigos aseguraron que grabaron todo lo ocurrido durante la detención de María León, "sin embargo, solo se aporta el vídeo, no de cómo dicen 'tonto, ¿tú qué eres, el sheriff?', aunque en teoría está grabado": "No aparece cómo la meten dentro del coche policial ni cómo se escapa de él, solo aparece una vez que ha escapado del coche, cuando la van a detener los agentes y se produce la agresión. Justo se corta cuando, al final del vídeo, le dicen que la van a detener. Qué casualidad que se corta ahí, justo cuando se supone que María León agrede a los agentes".

El policía Carlos Segarra ha apuntado: "Lo que yo veo es un trato policial correcto en todo momento. Lo único en lo que se excede la agente es en decirle 'porque sí'. Debería haberle explicado el motivo de la detención, pero en esos momentos tampoco es tan importante porque esa explicación se la puede dar en el coche policial o más adelante. Lo importante es asegurar la integridad física de los agentes y de María León. En segundo lugar, veo que hay unas advertencias previas que están poniendo en conocimiento de María León que se está metiendo en un problema".