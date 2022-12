Ayuso se planta ante la exigencia de Vox de derogar la ley trans: "No cambiaré derechos y obligaciones de ciudadanos por Presupuestos"

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2023 sigue en el aire. El dictamen en la comisión del ramo de la Asamblea, que es el paso previo al pleno presupuestario, tiene que votarse este viernes a partir de las 17.00 horas y depende del voto de Vox. El grupo que lidera Rocío Monasterio se instaló este jueves en el 'no' y en esa postura continuaba a las 14.00 horas.

Entre medias, in extremis, se ha tendido una mano al PP para desbloquear las Cuentas para el año que viene. Lo ha hecho Santiago Abascal, presidente nacional de Vox, quien en una entrevista con la agencia Efe ha afirmado que pueden alcanzar un pacto con el PP para las Cuentas "hoy mismo, urgentemente" llegando a un acuerdo sobre algunas leyes que Vox cree "inadecuadas" y que el PP critica a nivel nacional, como la ley trans, mientras la mantiene en Madrid.

"El PP tiene la oportunidad de sacar adelante los Presupuestos. Es cuestión de voluntad política", ha agregado Monasterio en declaraciones a los medios de comunicación desde la Asamblea.

Vox lleva tiempo pidiendo la derogación de la ley trans de la Comunidad de Madrid desde hace tiempo, pero que la propia formación había apartado de la negociación de Presupuestos. Ahora ha irrumpido como condición para el apoyo, pero Díaz Ayuso ya ha cerrado la puerta. "No voy a intercambiar derechos y obligaciones y las leyes contraen derechos y obligaciones que afectan a todos los ciudadanos por Presupuestos (...) no voy a mezclar cuestiones que llevan sesgos ideológicos y que creo que perjudican ahora mismo", ha aseverado la presidenta.

La líder del Ejecutivo regional ha opinado que considera que esta es "una práctica cada vez más frecuente en la política española" pero que a ella le parece "una irresponsabilidad". "Estamos hablando de Presupuestos, si quieren mejoras que podemos introducir… lo he dicho esta semana", ha remarcado volviendo a tender la mano a Vox, que insiste en que sus enmiendas parciales fueron rechazadas arbitrariamente y que no pueden apoyar ni el dictamen de las Cuentas ni el propio proyecto porque no contiene ningún punto que haya salido de Vox.