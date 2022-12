Móstoles exige la ampliación de la línea 10 de Metro para conectar sin trasbordo con Madrid

El Pleno de Móstoles ha aprobado de forma unánime una propuesta para exigir al Gobierno regional que añada el proyecto de ampliación de la línea 10 de Metro en la Estrategia de Movilidad de la Comunidad de Madrid. Esta proposición surge después de que David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras, anunciara que en dicha estrategia, que cuenta con un presupuesto de 5.500 millones de euros, no se contemplara la realización de esta obra en los próximos 10 años.

La propuesta fue presentada por Ciudadanos, PSOE, Podemos y Más Madrid Ganar Móstoles y posteriormente aprobada por PP y Vox. Desde el Ayuntamiento explicaron que han tomado esta decisión porque Móstoles "ha vuelto a quedarse fuera", haciendo referencia al hecho de que algunas ciudades cercanas como Alcorcón, Leganés o Getafe sí tendrán conexión directa con Madrid.

Álex Martín, portavoz del PSOE en Móstoles, ha dicho que esta ampliación evitará que se produzcan embotellamientos y que se consuman más combustibles fósiles. "No estamos pidiendo imposibles, no estamos solicitando que una obra de este calado esté realizada en uno o dos años, pero sí que Móstoles no sea considerada una ciudad de segunda", expresó Martín.

Desde hace años, el Gobierno local ha comunicado la necesidad de ampliar cuatro kilómetros más la línea 10, desde Puerta del Sur, en Alcorcón, hasta el intercambiador de Manuela Malasaña. De esta forma se beneficiarían los barrios Estoril, PAU-4 y Villafontana. Además, Alcorcón también pasaría a tener dos nuevas paradas, una en el barrio del Ensanche Sur y otra en el Recinto Ferial. En la propuesta también se pide el cambio de tarificación de la ciudad, por lo que Móstoles pasaría de la zona B2 a la B1.