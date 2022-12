Tu mascota también se merece un regalo esta Navidad: descubre algunas buenas ideas para agasajar a tu mejor amigo

Las mascotas son miembros de pleno de derecho en nuestra familia. Ya sean perros, gatos, periquitos o cobayas forman parte de nuestra vida: los sacamos a pasear, viajamos con ellos, nos preocupamos por su salud y, lo más importante, compartimos con ellos nuestro tiempo y nuestro cariño. Por eso, también deben formar parte de las celebraciones de estas fechas y, por qué no, recibir algún que otro regalo de Papá Noel o los Reyes Magos. Seguro que los más pequeños de la familia ya los han incluido en su carta.

Pero ¿qué les podemos regalar? Es difícil saber cuáles son los deseos de nuestros amigos peludos. Así que tendremos que elegir por ellos. Podemos aprovechar para renovar los artículos de uso diario que acaban desgastados a lo largo del año o comprarles algún juguete especial. Todo será bien recibido porque serán el centro de nuestra atención. En 20deCompras tenemos una gran cantidad de ideas para agasajar a nuestras mascotas como se merecen. ¿Te interesan?

- Manta térmica. En esta época la mejor forma de mantener a nuestras mascotas calientes. Este modelo de 3.500 valoraciones es uno de los favoritos de los usuarios de Amazon. Está disponible en dos medidas y mantiene el calor corporal sin necesidad de baterías ni electricidad.

Está disponible en dos tamaños diferentes Amazon

- Collar LED para perros. Seguro que los has visto en los parques. Muchos perros los llevan porque permiten localizarlos aunque haya poca luz. Puedes elegir entre los seis colores y tres tamaños que ofrece esta opción de 10.000 valoraciones que hemos encontrado en Amazon.

En seis colores diferentes y tres tamaños. Amazon

- Comedero automático. Con esta solución 'smart' podremos dar de comer y beber a nuestro perro o gato aunque estemos fuera. El dispensador de Faroro se puede programar para asignar hasta cuatro comidas al día eligiendo el horario y la cantidad de pienso.

Tiene capacidad para ofrecer hasta cuatro comidas al día. Amazon

- Bebedero portátil. Si te gusta pasear con tu perro seguro que alguna vez has echado de menos contar con una botella como ésta para aliviar la sed de tu mascota. Ahora es tu oportunidad hacerte con este accesorio de más de medio litro, disponible en tres colores y con recipiente para el pienso.

Con capacidad para medio litro de agua. Amazon

- Fuente para gatos. Es uno de los accesorios favoritos de los felinos y les invita a beber agua para evitar problemas en el tracto urinario. Esta fuente de tres litros tiene forma de flor y 30.000 valoraciones en Amazon.

Con forma de flor anima a tu felino a beber. Amazon

- Dispensador de golosinas. Un accesorio para motivar a tu perro y que no se aburra. Este juguete resiste las mordeduras agresivas y dispensa golosinas de forma aleatoria. Se puede rellenar también con pienso seco.

Dispensa golosinas de forma aleatoria mientras tu mascota juega. Amazon

- Rascador para gatos. Tus muebles lo agradecerán tanto como tu mascota. Este modelo pequeño con poste y una bola de juego es ideal para espacios pequeños, pero puedes elegir otros modelos desde 7 euros.

Un modelo sencillo y económico. Amazon

- Chucherías saludables. Si tu perro tiene de todo puedes optar por regalarle salud. Estos snacks favorecen la higiene oral y contribuyen a mejorar el aliento del perro. Y además les encantan por eso están entre los más valorados de Amazon.

Favorece la higiene oral y contribuye a mejorar el aliento de tu perro. Amazon

- Juguete con sonido para perros. Si con un detalle para el árbol es suficiente. No te resistas a estos juguetes que cuentan con la aprobación de los usuarios de Amazon. Incluyen almohadillas que hacen ruido y no se rompen al morder. Puedes elegir el tamaño que mejor le vaya a tu can.

Sigue sonando a pesar de los mordiscos. Amazon

