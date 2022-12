Los portavoces españoles en el Parlamento Europeo, sobre el Qatargate: "El culpable es el corrupto, no la institución"

El Qatargate ha sacudido de lleno al Parlamento Europeo después de un año, otro más, de agendas intensas y numerosos retos. El escándalo de los sobornos que ha implicado directamente a una ya exvicepresidenta de la Eurocámara pone en duda los mecanismos existentes para luchar contra la corrupción y sitúa bajo la lupa a una institución. Los portavoces españoles en el Parlamento Europeo atienden a 20minutos después de una semana en la que las noticias han corrido como la pólvora y comparten la preocupación y la exigencia de medidas para que lo ocurrido no se vuelva a repetir en el futuro.

"Nos ha pillado por sorpresa", reconoce desde el principio Javier Moreno, presidente de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo, y reconoce que "tanto con Panzeri como con Kaili he tenido una relación completamente normal hasta el viernes", que es cuando se desata el escándalo. En sus palabras, "no había ninguna señal" de que algo así pudiera suceder. Asimismo, Moreno aclara que "todo esto no quiere decir que la investigación se pare en el grupo socialista". Hasta ahora, eso sí, es el único directamente implicado en el Qatargate.

"Lo que hemos hecho a nivel externo es colaborar con la justicia porque somos víctimas y nos hemos personado. Hemos suspendido a la vicepresidenta y hemos apartado a quienes están más o menos metidos en el ajo", prosigue Moreno, que ya mira a las medidas a tomar: "Llevamos muchos años con la idea de reforzar las defensas: los únicos culpables son los corruptos y los corruptores. También es un ataque a la institución y a la democracia. Nos atacan y dan con gente que son unos corruptos; la inmensa mayoría de aquí trabajamos muchísimo", comenta.

¿Y esas medidas llegan tarde? Moreno lo matiza. "Hace muchos años que estamos con el tema de la transparencia y de los registros. Bruselas es la segunda ciudad del mundo con mayor número de lobbies: hay 11.000 lobbies a los que hay que sumar también las embajadas", continúa el socialista. "Queremos reforzar todo lo que haga falta y nosotros somos una delegación que estamos en la vanguardia. Todo es público". El objetivo, sobre todo, es sobre todo "proteger a la institución". Javier Moreno, con todo, lamenta muchísimo los acontecimientos porque, sentencia, "por cuatro personas el daño se hace a la institución" aunque a la vez tiene claro que "la gente se está dando cuenta que la UE aporta de verdad a la vida de cada ciudadano y de cada ciudadana".

La portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, insiste al otro lado del teléfono en que "con los corruptos hay que tener tolerancia cero" en todo momento. "El Parlamento Europeo tiene que ser firme para evitar futuros casos; y por eso también mostramos todo nuestro apoyo a la firmeza de la presidenta Metsola y sobre todo las medidas para luchar contra ella", continúa la exministra. La presidenta del Parlamento Europeo precisamente anunció un plan que incluye, por ejemplo, la suspensión de los "grupos de amigos" con terceros países, una reforma del código de los eurodiputados o más protección para los denunciantes de corrupción.

"Pedimos más transparencia, más control y revisión de las normas y de las relaciones con terceros países", asegura Montserrat, que a la vez aclara que, a su parecer, "lo que no vale es que aquí en Bruselas los socialistas se rasguen las vestiduras cuando en España rebajan delitos relacionados con la corrupción. Rebajan delitos a las cartas para beneficiar a los corruptos, todo por permanecer en el poder. La lucha contra la corrupción tiene que ser firme desde España y desde Bruselas".

Por otro lado, llama la portavoz popular a proteger al Parlamento Europeo. "El culpable es el corrupto, no la institución, y hay que poner en valor el trabajo de los eurodiputados y de los asistentes. Hemos demostrado que Europa es una historia de éxito con la lucha contra la pandemia, los fondos Next Generation o el apoyo a Ucrania". De cara al futuro, Montserrat pide rotundidad: "Tenemos que tomar todas las medidas para evitar cualquier tipo de corrupción, y que cumpla sobre todo las penas. Lo que no vale es por ejemplo lo que está pasando en España, donde se reforma el Código Penal a dedo". A la vez, quien fuera ministra de Sanidad defiende "el gran trabajo que hace el Parlamento Europeo".

"Ha sido un año difícil para Europa, por la guerra pero también por la crisis que nos dejó la pandemia. Lo más importante para mí ha sido la unidad de los 27 Estados miembros para hacer frente a Putin. Los ucranianos están luchando por defender nuestros valores", resume la popular, que recuerda además que con la crisis de la Covid "ya actuamos en tiempo récord con las vacunas, pero también con los fondos de recuperación que son propiedad de los europeos y no de ninguna ideología ni de ningún partido político". El balance del 2022, para ella, "es que la UE se ha mostrado fuerte y unida".

Entre los portavoces españoles se escucha una condena rotunda sobre el Qatargate. "Nos ha pillado por sorpresa que haya unos muy pocos caraduras pero que hayan estado permitiendo una injerencia en elementos tan concretos como los derechos humanos", explica el líder de Ciudadanos en Parlamento Europeo, Adrián Vázquez. "Uno nunca piensa que otro eurodiputado esté metido en una trama de este nivel", esgrime, antes de lamentar que "muy pocas manzanas podridas dañen tanto la imagen de la Cámara".

"Todo el trabajo que tenemos que hacer es recuperar la reputación perdida pero también perseguir a los corruptos y a los que han querido corromper". En esas medidas, comenta Vázquez, "hay que ser más cuidadosos a la hora de ver qué cosas han fallado". El líder naranja asume que "es muy complicado prevenir que un corrupto decida recibir un maletín con dinero" y por eso "lo más inmediato es definir muy claramente las medidas". La Eurocámara cuenta ahora mismo con las medidas anticorrupción más potentes, "pero tenemos que ver por qué se ha mirado para otro lado".

"Cómo ha podido pasar esto por alto; si tu ves la declaración de bienes de Kaili, cada año presentaba una que se multiplicaba por el cien por cien. La primera medida es que alguien vigile bien la información que se publica", esgrime un Vázquez que insiste en que hay que defender el papel del Parlamento Europeo y de la UE en su conjunto. "Hay que explicar a la gente que por ejemplo se ha avanzado mucho en el mecanismo de los fondos, se han dotado a las instituciones de unas herramientas para que quienes se salten el estado de derecho; se ha aplicado con Hungría y con Polonia. Vemos también una deriva populista también en España", añade. Al mismo tiempo, incide, "hemos dado un salto brutal con la financiación como Unión, con una respuesta común para ayudar a Ucrania. Y nos queda mucho".

Las críticas de Miguel Urbán, de Anticapitalistas y miembro de la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento Europeo, son si cabe más rotundas. "No es una sorpresa porque no son prácticas poco habituales", reconoce, y asume que él ya tenía ciertas sospechas "desde hace tiempo" al recordar su encontronazo en un pleno precisamente con un ministro qatarí. "El problema no es Qatar en sí, sino que es un síntoma de un problema mayor", revela, al tiempo que critica que socialdemócratas y populares "mantengan el mismo argumentario" ante un problema que, dice, "es sistémico".

"Lo primero que hay que hacer es investigar hasta las últimas consecuencias, no quedarnos en Qatar. Abrir mucho más el arco. Hay que ver a qué se refería la policía belga con la inclusión de Marruecos en la orden de detención de Panzeri", comenta y pide eliminar también "todo lo que se ha aprobado sobre Qatar, porque está contaminado". Para Urbán es asimismo fundamental "crear una comisión de investigación en el Parlamento Europeo". En este escenario "la justicia tiene que seguir sus pasos pero el Parlamento tiene que hacer una comisión donde sea vea a todas las instituciones".

Y es en esa comisión, prosigue el eurodiputado de la Izquierda, "hay que poner sobre la mesa propuestas como reforzar las normas sobre transparencias, puertas giratorias (sobre eso no hay apenas legislación), fortalecer y hacer obligatorio y jurídicamente vinculante el registro de transparencia", enumera. "Creo que es necesario crear una especie de institución independiente que pudiera velar sobre esto para que se cumplan estas cuestiones", termina. Desde el grupo una de las propuestas que hacen es la llamada huella legislativa: según ella, los eurodiputados que hagan informes o dictámenes deben adjuntar a quién han escuchado, con quién se han reunido, etc. "Y que eso sea público antes de la votación en el Parlamento Europeo", avisa Urbán, que pide que sea "también aplicable para la Comisión y para los funcionarios".