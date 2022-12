Carlos Ocelote, ex CEO de G2, reafirma su amistad con Andrew Tate y asegura que "tiene los mismos valores" misóginos que él

El expresidente del equipo de eSports G2, Carlos Ocelote, causó un gran terremoto este pasado jueves en Twitter cuando decidió hablar un 'espacio' de la aplicación para responder a todas sus polémicas.

El jugador español tuvo que renunciar a su puesto en el equipo que él mismo había fundado hace unos meses tras descubrirse que era amigo de Andrew Tate, un youtuber bloqueado de todas las plataformas por su discurso misógino que alienta al maltrato de las mujeres en una relación.

En aquel momento tuiteó que "nadie podía controlar sus amistades", para luego publicar un comunicado expresando su arrepentimento. Sin embargo, en esta entrevista improvisada en Twitter ha asegurado que fue "forzado".

En esta especie de conferencia donde quien quisiera podía solicitar hablar con él y hacerle preguntas, Ocelote dejó bastante claro en su charla de más de cuatro horas que defiende todo lo que defiende Tate.

Empieza saludando a su primer invitado diciendo que, como "no ve pronombres" en su bio de Twitter, "parece una persona normal". Después, sigue hablando de cómo no se arrepiente de lo que hizo respecto a Andrew Tate y de cómo éste es un "amigo" y "un gran ser humano". pic.twitter.com/t07dqNxBHn — emma (@emmapache_) December 15, 2022

"No tengo nada de que disculparme", ha repetido una y otra vez: "Si pudiera volver atrás en el tiempo no hubiera publicado el comunicado de Relaciones Publicas porque no me arrepeinto de anda. Andrew Tate, podeis estar en desacuerdo con él, pero yo sé que es una buena persona".

Sigue hablando de cómo "el mayor problema de la humanidad es la falta de testosterona" y "que haya demasiados hombres femeninos". Ya se olía la misoginia, pero tenía que caer también el desprecio a todo hombre que no encaje dentro de la masculinidad más tradicional y casposa. pic.twitter.com/zP7eMH7uCZ — emma (@emmapache_) December 15, 2022

Rapidamente se convirtió en un debate sobre todo los temas de respeto de Derechos Humanos que Tate viola constantemente y que Ocelote no quiso entender. Para él, el impacto que tienen sus palabras en las generaciones jóvenes no es importante. "El mayor problema de la humanidad es la falta de testosterona", ha declarado, quejándose de que hay "demasiados hombres femeninos".

Este clip de Ocelote afirmando tener los valores de Andrew es historia absoluta de mi canal



Gracias a todos por el día de hoy pic.twitter.com/HL22LyhDrR — Anuj (@Anujbost) December 15, 2022

Tras varios interlocutores hablando de los estudios que demuestran la discriminación racista y machista, el streamer español Anuj fue directamente al grano a intentar comprender porque mantendría una relación con Andrew Tate.

"Porque comparto sus valores", ha comentado sin problema. Algo que ya había quedado claro con todas las opiniones que había expuesot hasta entonces, negando incluso que en Arabia Saudí existan malos tratos hacia las mujeres.

ninguna cantidad de dinero, negocio, fama y aplausos me va a forzar a cambiar mis principios



soy libre



no me podéis hacer callar ✨



no voy a volver 🎮



haceos un favor. dejad de seguidme en redes porque viene más contenido así



esta semana, gastaré gasolina extra en el jet 🚀 — 🔥 CarlosR ocelote 🔥 (@CarlosR) December 16, 2022

Las malas críticas de la conversación no le han afectado, por supuesto. Todo lo contrario. Esto ha servido para que Ocelote se enroque en su posición y se sienta felicitado por los que comparten sus opiniones misóginas.

"Ninguna cantidad de dinero, negocio, fama y aplausos me va a forzar a cambiar mis principios", ha escrito bien claro en su perfil, esta vez en castellano. "Soy libre, no me podéis callar. Haceos un favor y dejad de seguidme en redes porque viene más contenido así".