Con el final del año, hay varios compromisos que se repiten cada Navidad. Y, además de las celebraciones familiares, hay otro igual de complicado para muchos: las cenas de empresa. Por ello, Pantomima Full han parodiado este evento con ayuda de dos invitados muy especiales.

Mientras que Rober Bodegas interpreta al trabajador hastiado por estos actos, mientras que el dúo cómico -que completa Alberto Casado- ha contado con Santi Alverú, quien hace del empleado entusiasmado con la empresa, y Leonor Watling, la compañera que no se acuerda de nada de lo que hizo en la cena.

"Ayer, la cena de empresa. ¡Por fin, eventazo! Estoy bien hoy, me he tomado dos vinos y ya, porque estaban los jefes y, aunque sea fiesta, hay que ser profesional", proclama Alverú.

"¡Estos saraos se curran que son la hostia! ¿Y luego la gente se queja si en un pico de curro tienes que salir a las 11? Yo es que creo que una por otra", añade y el vídeo hace una broma con la famosa letra de Raffaella Carrà: "¡Explota, explótame, expló!".

"Me senté al lado de un project manager y hoy me ha saludado", continúa el colaborador de Zapeando. Por su parte, Leonor Watling hace de una trabajadora que se arrepiente de haber estado tanto rato hablando con los jefes y comenta que no se acuerda de haber estado en un karaoke después de la cena.

"Las putas cenas de empresa las odio. Es que no sé qué me da más asco, si el peloteo a los jefes o los jefes yendo de enrollados", critica Rober Bodegas. "Va presumiendo de que hemos crecido un 20% y el premio son cuatro canapés. Y luego somos una familia... Pues reparte, cabrón".

"La isla de las obligaciones" o "Reclusos humanos" son algunos de los textos que sobreimpresiona la parodia, así como "Prueba de empresa".