Aunque este año se han cumplido 20 años del estreno en cines de la saga, la pasión por Harry Potter no ha cesado. A los potterhead que ya quedaron fascinados por los libros antes del salto a la gran pantalla, se le suman ahora nuevas generaciones que han descubierto todo un universo de magia. Tanto es así que los objetos de coleccionista y merchandising están a la orden del día: desde sets de construcciones de Lego dignos de exposición hasta puzles 3D con los que pasar el rato mientras, por supuesto, volvemos a ver por enésima vez en el mes el título mágico que tanto nos gusta.

Pero si hay algo que no le debe faltar a un auténtico fandom son los libros que dieron inicio a todo este universo. Los que ya los leyeron en sus inicios guardan como oro en paño esas primeras ediciones a las que ahora han sumado otras dignas de coleccionista. Además, ahora que se aproximan fechas navideñas, son la excusa perfecta para añadir uno o varios títulos en nuestra wish list, para regalarlos a ese amigo fanático o para darnos un capricho de fin de año. Bajo estas líneas hemos seleccionado algunas propuestas a las que no vas a poder resistirte.

Para los clásicos, la serie completa. Quien ha sido fan de los libros de El Niño que Sobrevivió nunca se cansa de leerlos (una y otra y otra vez...). Así que, si también eres de los que sufre el secuestro paterno de sus sagas juveniles y quieres tenerla completa en tu casa, atento: en Fnac tienen la serie completa de los siete libros de Harry Potter, de la editorial Salamandra por 75 euros para que el tomo te salga por menos de once euros.

Con esta oferta cada tomo sale a 11 euros. Fnac

La edición de Minalima, para coleccionistas. Y si ya tienes la saga completa, pero necesitas una de esas ediciones que diferencian a os auténticos potterheads de los que solo vieron las películas, no vas a poder resistirte a las ediciones ilustradas de MinaLima, por el momento de La piedra filosofal y La cámara secreta. Y no destacan solo por los dibujos, también por las muchas sorpresas interactivas que encontraréis a lo largo de los capítulos.

Estas ediciones ilustradas incluyen 'pop up' y muchas sorpresas. Amazon

Edición del 20 aniversario, para los que tienen muy claro a qué Casa pertenecerían. Si has soñado cientos de veces con que el Sombrero Seleccionador te asignara la Casa que tanto crees que va con tu personalidad, las ediciones del 20 aniversario son para ti. Los colores de cada una de ellas tiñen las tapas de todos los títulos de la saga, como, por ejemplo, este de La piedra filosofal en rojo, con el color de Gryffindor. En estas versiones, además, hay contenido adicional.

Estas ediciones celebran el 20 aniversario. Fnac

La magia de Howgarts más allá de Harry Potter

Tal es la popularidad de este universo mágico que las historias de Harry Potter no son las únicas que podemos disfrutar. Los amantes de la cocina y del Niño que sobrevivió pueden preparar las recetas más famosas de la saga, como los pasteles de calabaza o el castillo en pan de jengibre gracias al libro La cocina de Howgarts, un dos en uno para lo que pueden presumir de saber absolutamente todo sobre el mago. Otras propuestas literarias nos llevan a adentrarnos en la biblioteca del colegio más famoso del séptimo arte, en la que podemos encontrar títulos que los magos consultan a diario como Quidditch a través de los tiempos, para conocer la historia de este deporte o Los cuentos de Beedle el Bardo que relata cuentos mágicos con comentarios de Album Dumbledore.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Fnac y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.